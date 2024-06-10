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Окупанти обстріляли Миколаївську область — деталі від ОВА

10 червня 2024 07:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія РФ атакувала Миколаївську область — що відомо
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: t.me/mykolaivskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти минулої доби обстріляли Миколаївську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Під артилерійським ударом ворога опинилась Куцурубська громада. Обстріл стався о 16:15. Кім додав, що постраждалих немає.

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Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня. Він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Також 8 червня російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.

Україна
окупанти
обстріли
Віталій Кім
війна
Миколаївська область

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