Армія РФ атакувала Миколаївську область — що відомо

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Російські окупанти минулої доби обстріляли Миколаївську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram у понеділок, 10 червня.

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Під артилерійським ударом ворога опинилась Куцурубська громада. Обстріл стався о 16:15. Кім додав, що постраждалих немає.

Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри наслідків російських атак на Херсонську область протягом минулого тижня. Він закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Також 8 червня російські війська вчергове атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію.