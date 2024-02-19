Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб работник облэнерго arrow

Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб работник облэнерго

19 февраля 2024 12:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб работник облэнерго
Снаряд на месте обстрела. Фото иллюстративное: АСС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне не прекращают обстреливать территорию Украины, в частности, Харьковскую область. Очередной жертвой этих террористических актов стал работник облэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в понедельник, 19 февраля.

Погиб работник облэнерго

Из-за обстрела в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района.

Также была обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта. То есть более 9,5 тысячи потребителей.

Сейчас идет осмотр повреждений. Ремонт линий и возобновление электроснабжения начнется, когда разрешит ситуация безопасности.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов погиб работник облэнерго.

"В результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС — во время атаки он был дома", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.

18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.

война
Харьков
Украина
обстрелы
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме