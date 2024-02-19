Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб работник облэнерго

Снаряд на месте обстрела. Фото иллюстративное: АСС

Россияне не прекращают обстреливать территорию Украины, в частности, Харьковскую область. Очередной жертвой этих террористических актов стал работник облэнерго.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в понедельник, 19 февраля.

Погиб работник облэнерго

Из-за обстрела в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района.

Также была обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта. То есть более 9,5 тысячи потребителей.

Сейчас идет осмотр повреждений. Ремонт линий и возобновление электроснабжения начнется, когда разрешит ситуация безопасности.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов погиб работник облэнерго.

"В результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС — во время атаки он был дома", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.

18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.