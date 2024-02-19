Оккупанты обстреляли Харьковщину — погиб работник облэнерго
Россияне не прекращают обстреливать территорию Украины, в частности, Харьковскую область. Очередной жертвой этих террористических актов стал работник облэнерго.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в понедельник, 19 февраля.
Погиб работник облэнерго
Из-за обстрела в Харьковской области повреждено здание районных электрических сетей Купянского района.
Также была обесточена воздушная линия 110 кВ и подстанция. Без света остались 34 населенных пункта. То есть более 9,5 тысячи потребителей.
Сейчас идет осмотр повреждений. Ремонт линий и возобновление электроснабжения начнется, когда разрешит ситуация безопасности.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов погиб работник облэнерго.
"В результате обстрела погиб сотрудник Купянского РЭС — во время атаки он был дома", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что россияне за прошедшие сутки атаковали около пяти населенных пунктов Харьковской области. В то же время по городу Харьков удары не зафиксированы.
18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.
Читайте Новини.LIVE!