Окупанти обстріляли Харківщину — загинув працівник обленерго

Снаряд на місці обстрілу. Фото ілюстративне: АСС

Росіяни не припиняють обстрілювати територію України, зокрема Харківську область. Черговою жертвою цих терористичних актів став працівник обленерго. (обленерго з маленької)

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в понеділок, 19 лютого.

Загинув працівник Обленерго

Через обстріл у Харківській області пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району.

Також було знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти. Тобто понад 9,5 тисяч споживачів.

Зараз триває огляд пошкоджень. Ремонт ліній та відновлення електропостачання почнеться, коли дозволить безпекова ситуація.

Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів загинув працівник обленерго.

"Внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ — під час атаки він був вдома", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що росіяни протягом минулої доби атакували близько п'яти населених пунктів Харківської області. Водночас по місту Харків ударів не зафіксовано.

18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.