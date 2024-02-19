Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Окупанти обстріляли Харківщину — загинув працівник обленерго arrow

Окупанти обстріляли Харківщину — загинув працівник обленерго

19 лютого 2024 12:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти обстріляли Харківщину — загинув працівник обленерго
Снаряд на місці обстрілу. Фото ілюстративне: АСС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни не припиняють обстрілювати територію України, зокрема Харківську область. Черговою жертвою цих терористичних актів став працівник обленерго.  (обленерго з маленької)

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України в понеділок, 19 лютого. 

Загинув працівник Обленерго

Через обстріл у Харківській області пошкоджено будівлю районних електричних мереж Куп’янського району.

Також було знеструмлено повітряну лінію 110 кВ та підстанцію. Без світла залишилися 34 населені пункти. Тобто понад 9,5 тисяч споживачів. 

Зараз триває огляд пошкоджень. Ремонт ліній та відновлення електропостачання почнеться, коли дозволить безпекова ситуація.

Окрім того, внаслідок ворожих обстрілів загинув працівник обленерго.

"Внаслідок обстрілу загинув співробітник Куп’янського РЕМ — під час атаки він був вдома", — говориться у повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що росіяни протягом минулої доби атакували близько п'яти населених пунктів Харківської області. Водночас по місту Харків ударів не зафіксовано.

18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

війна
Харків
Україна
обстріли
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі