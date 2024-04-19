В оккупированном Крыму устраивают облавы на мужчин и отправляют на войну

Оккупанты мобилизовали крымчан во время мусульманского праздника — АТЕШ
Россияне устроили облаву на жителей Крыма во время мусульманского праздника Ураза-Байрам. Так происходит насильственная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил телеграмм-канал крымских партизан "АТЕШ".
Оккупанты охотились на мужчин в Симферопольском районе
Захватнические власти ничем не гнушаются: охоту на мужчин устроили на мусульманский праздник, что противоречит всем морально-этическим нормам.
"Раньше они (оккупанты) заявили, что планируют увеличить численность своей армии на 300 тысяч человек. Даже успели похвастаться, что успешно выполняют эту задачу. Теперь мы знаем, какими методами", — пишет "АТЕШ".
Ранее представители партизанского движения "АТЕШ" рассказали про переброс батареи "Град" во временно оккупированном Крыму.
Напомним, 4 апреля в "АТЕШ" заявили, что российские спецслужбы готовят очередной террористический акт. Целью провокации будет дальнейшая попытка переложить ответственность за него на украинских партизан.
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