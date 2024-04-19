В оккупированном Крыму устраивают облавы на мужчин и отправляют на войну

Мобилизованные россияне. Фото иллюстративное: Кирилл Зыков

Россияне устроили облаву на жителей Крыма во время мусульманского праздника Ураза-Байрам. Так происходит насильственная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил телеграмм-канал крымских партизан "АТЕШ".

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Захватнические власти ничем не гнушаются: охоту на мужчин устроили на мусульманский праздник, что противоречит всем морально-этическим нормам.

"Раньше они (оккупанты) заявили, что планируют увеличить численность своей армии на 300 тысяч человек. Даже успели похвастаться, что успешно выполняют эту задачу. Теперь мы знаем, какими методами", — пишет "АТЕШ".

Скриншот с Telegram/АТЕШ

Ранее представители партизанского движения "АТЕШ" рассказали про переброс батареи "Град" во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 4 апреля в "АТЕШ" заявили, что российские спецслужбы готовят очередной террористический акт. Целью провокации будет дальнейшая попытка переложить ответственность за него на украинских партизан.