В окупованому Криму влаштовують облави на чоловіків і відправляють на війну

Мобілізовані росіяни. Фото ілюстративне: Кирило Зиков

Росіяни влаштували облаву на жителів Криму під час мусульманського свята Ураза-Байрам. Так проходить насильницька мобілізація на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомив телеграм-канал кримських партизан "АТЕШ".

Читайте також:

Окупанти полювали на чоловіків у Сімферопольскому районі

Загарбницька влада нічим не гребує: полювання на чоловіків влаштували на мусульманське свято, що суперечить усім морально-етичним нормам.

"Раніше вони (окупанти) заявили, що планують збільшити чисельність своєї армії на 300 тисяч осіб. Навіть встигли похизуватися, що успішно виконують це завдання. Тепер ми знаємо, якими методами", — пише "АТЕШ".

Скриншот з Telegram/АТЕШ

Раніше представники партизанського руху "АТЕШ" розповіли про перекидання батареї "Град" у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 4 квітня в "АТЕШ" заявили, що російські спецслужби готують черговий терористичний акт. Метою провокації буде подальша спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів.