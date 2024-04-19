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Окупанти мобілізували кримчан під час мусульманського свята — АТЕШ

19 квітня 2024 02:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В окупованому Криму влаштовують облави на чоловіків і відправляють на війну
Мобілізовані росіяни. Фото ілюстративне: Кирило Зиков
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Росіяни влаштували облаву на жителів Криму під час мусульманського свята Ураза-Байрам. Так проходить насильницька мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це у четвер, 18 квітня, повідомив телеграм-канал кримських партизан "АТЕШ".

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Загарбницька влада нічим не гребує: полювання на чоловіків влаштували на мусульманське свято, що суперечить усім морально-етичним нормам. 

"Раніше вони (окупанти) заявили, що планують збільшити чисельність своєї армії на 300 тисяч осіб. Навіть встигли похизуватися, що успішно виконують це завдання. Тепер ми знаємо, якими методами", — пише "АТЕШ".

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Скриншот з Telegram/АТЕШ

Раніше представники партизанського руху "АТЕШ" розповіли про перекидання батареї "Град" у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 4 квітня в "АТЕШ" заявили, що російські спецслужби готують черговий терористичний акт. Метою провокації буде подальша спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів.

війна
російські війська
Крим
Мобілізація в росії

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