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Оккупанты дерибанят землю в Мариуполе — жителей оставляют без прав на недвижимость

20 апреля 2024 18:21
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Оккупанты дерибанят землю в Мариуполе — жителей оставляют без прав на недвижимость
Разрушенные россиянами дома в Мариуполе. Фото: росСМИ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Оккупационные власти ДНР распродают украинские земли. Без торгов было передано 15 земельных участков под строительство новых домов в Мариуполе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в субботу, 20 апреля.

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"Оккупанты превратили Мариуполь в место наживы. Вместо обещанного восстановления разрушенных домов — возводят коммерческое жилье на продажу. Конечно, покупать его смогут только приезжие россияне", — говорится в сообщении.

Соответствующие распоряжения подписал главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. Стало известно, что на всех участках застройщики планируют построить многоэтажки для продажи под ипотеку.

Новостройки планируют построить на проспектах Мира, Металлургов, улицах Куинджи, Греческой, Митрополитской, Фонтанной.

Мариупольцы уже начали возмущаться в соцсетях.

"В списке, где Евпаторийская, Фонтанна и другие — у людей остались уцелевшие дома! С ними этот вопрос урегулировали?!" , — пишут пользователи.

Местные жители жалуются, что новые дома опять предназначены для продажи, в то время как постройка жилья для владельцев поврежденных россиянами квартир даже не начинается.

Оккупанты дерибанят землю в Мариуполе — жителей оставляют без прав на недвижимость - фото 1
Копия решения администрации т. н. ДНР

Сообщается, что мариупольцы не просто оставляют без квартир. Оккупанты меняют адреса для новостроек. В результате этого жильцы демонтированных домов, на месте которых строят новое ипотечное жилье, теряют свои права и остаются ни с чем.

Ранее мы сообщали, что мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами.

Напомним, что СБУ задокументировала новые преступления на временно оккупированных территориях Донецкой области. В СБУ выдвинули подозрение главам ДНР за организацию "выборов".

ДНР
ипотека
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строительство
оккупанты
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