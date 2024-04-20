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Окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість

20 квітня 2024 18:21
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість
Зруйновані росіянами будинки в Маріуполі. Фото: росЗМІ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Окупаційна влада ДНР розпродає українські землі. Без торгів було передано 15 земельних ділянок під будівництво нових будинків у Маріуполі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у суботу, 20 квітня.

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"Окупанти перетворили Маріуполь на місце наживи. Замість обіцяної відбудови зруйнованих будинків — зводять комерційне житло на продаж. Звичайно, що купувати його зможуть лише приїжджі росіяни", — говориться у повідомленні.

Відповідні розпорядження підписав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Стало відомо, що на всіх ділянках забудовники планують звести багатоповерхівки для продажу під іпотеку.

Новобудови планують звести на проспектах Миру, Металургів, вулицях Куїнджі, Грецькій, Митрополитській, Фонтанній.

Маріупольці вже почали обурюватись у соцмережах.

"У списку, де Євпаторійська, Фонтанна та інші — у людей залишилися вцілілі будинки! З ними це питання врегулювали?!", — пишуть користувачі.

Також місцеві мешканці скаржаться, що нові будинки знову призначені для продажу, в той час як відбудова квартир для власників пошкоджених росіянами квартир навіть не починається.

Окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість - фото 1
Копія рішення адміністрації т. з. ДНР

Повідомляється, що маріупольців не просто залишають без квартир. Окупанти змінюють адреси для новобудов. В результаті цього мешканці демонтованих будинків, на місці яких зводять нове іпотечне житло, втрачають свої права і залишаються ні з чим.

Раніше ми повідомляли, що маріупольські діти під загрозою "перевиховання" окупантами.

Нагадаємо, що СБУ задокументувала нові злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області. В СБУ висунули підозру ватажкам ДНР за організацію "виборів".

ДНР
іпотека
Маріуполь
будівництво
окупанти
торги

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