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Оккупанты 148 раз пытались атаковать по линии фронта — в Генштабе рассказали о потерях врага

27 августа 2024 04:08
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ВСУ уничтожили 26 августа более 200 российских окупантов, а также тяжелую технику и артиллерию врага
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Генштаб ВСУ в своем сообщении за 26 августа отмечает, что ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует украинские позиции, но несет огромные потери.

Информацию о боестолкновениях Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook.

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С начала суток произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и произвел почти 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Что происходит на участках фронта

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили атаку близ Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника. Потери врага составили 62 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы атомобильной техники.

На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Наши подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи.

На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра.

В Торецком направлении ситуация напряженная, противник, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

Сложная ситуация на Покровском направлении, где с начала суток в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий.

Какие потери армии РФ 26 августа

По предварительным подсчетам оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля.

В Генштабе ВСУ особо отметили победу воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу невосполнимые потери.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине фронт ситуация на фронте

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