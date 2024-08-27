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Окупанти 148 разів намагались атакувати по лінії фронту — у Генштабі розповіли про втрати ворога

27 серпня 2024 04:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
ЗСУ знищили 26 серпня понад 200 російських окупантів, а також важку техніку та артилерію ворога
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні за 26 серпня зазначає, що ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції, але зазнає величезних втрат.

Інформацію про боєзіткнення Генштаб ЗСУ опублікував у Facebook.

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З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів із застосуванням 81 КАБ, 649 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Що відбувається на ділянках фронту

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили атаку поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника. Втрати ворога склали 62 окупанти загиблими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського, всі ворожі атаки відбито. 

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Наші підрозділи мужньо утримують зайняті позиції та рубежі.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі чотири спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ситуація напружена, противник, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де з початку доби в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. 

Які втрати армії РФ 26 серпня

За попередніми підрахунками окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкоджено одну артсистему і чотири автомобілі.

У Генштабі ЗСУ особливо відзначили звитягу воїнів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу непоправних втрат.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті

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