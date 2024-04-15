ОК "Запад" получило нового командующего — что о нем известно

Владимир Шведюк. Фото: ОК "Запад"

Генерала Владимира Шведюка назначили новым командующим оперативного командования (ОК) "Запад". Официально он вступил в должность в понедельник, 15 апреля.

Об этом сообщили в ОК "Запад".

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"Очень благодарен за доверие командованию, возложившему на меня эту ответственную миссию. Это большая честь и привилегия, и я понимаю, что оно несет за собой большую ответственность перед вами, перед нашими воинскими частями и перед Украиной", — написал Шведюк, говоря о своей новой должности.

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Что известно о Шведюке

Владимир Шведюк родился 23 июня 1969 года в Винницкой области в семье военного. Он служил в танковых войсках, а также нес службу в Германии в 1990-х.

Генерал помогает в защите Украины с 2014 года. В частности, участвовал в антитеррористической операции на востоке.

В 2015 году его назначили на должность начальника штаба — первого заместителя командира 59 отдельной мотопехотной бригады.

В 2016 году возглавил должность военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата ОК "Запад".

В период с 2018 по 2019 годы возглавлял должность командира 59-й отдельной мотопехотной бригады.

После этого и до марта 2022 года занимал должность заместителя командующего сил Теробороны ВСУ. После возглавил штаб группировки Объединенных сил.

С января 2024 занимал должность начальника штаба — заместитель командующего Сил ТрО ВСУ.

Напомним, на днях командир войск Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук объявил о своей отставке.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ представили нового представителя.