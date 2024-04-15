ОК "Захід" отримало нового командувача — що про нього відомо

Володимир Шведюк. Фото: ОК "Захід"

Генерала Володимир Шведюка призначили новим командувачем оперативного командування (ОК) "Захід". Офіційно він обійняв свою посаду у понеділок, 15 квітня.

Про це повідомили в ОК "Захід".

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"Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною", — написав Шведюк, говорячи про свою нову посаду.

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Що відомо про Шведюка

Як відомо, Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області в родині військового. Він служив у танкових військових, а також ніс службу у Німеччині у 1990-х.

Генерал допомагає у захисті України ще з 2014 року. Зокрема, брав участь в антитерористичній операції на сході.

У 2015 році його призначили на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади.

У 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".

У період з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Після цього і до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача сил Тероборони ЗСУ. Після — очолив штаб угруповання Об’єднаних сил.

З січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу — заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, днями командир військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук оголосив про свою відставку.

Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ представили нового речника.