ОК "Захід" отримало нового командувача — що про нього відомо
Генерала Володимир Шведюка призначили новим командувачем оперативного командування (ОК) "Захід". Офіційно він обійняв свою посаду у понеділок, 15 квітня.
Про це повідомили в ОК "Захід".
Новий генерал ОК "Захід"
"Дуже вдячний за довіру командуванню, яке поклало на мене цю відповідальну місію. Це велика честь і привілей, і я розумію, що воно несе за собою велику відповідальність перед вами, перед нашими військовими частинами і перед Україною", — написав Шведюк, говорячи про свою нову посаду.
Що відомо про Шведюка
Як відомо, Володимир Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області в родині військового. Він служив у танкових військових, а також ніс службу у Німеччині у 1990-х.
Генерал допомагає у захисті України ще з 2014 року. Зокрема, брав участь в антитерористичній операції на сході.
У 2015 році його призначили на посаду начальника штабу — першого заступника командира 59 окремої мотопіхотної бригади.
У 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід".
У період з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Після цього і до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача сил Тероборони ЗСУ. Після — очолив штаб угруповання Об’єднаних сил.
З січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу — заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.
Нагадаємо, днями командир військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук оголосив про свою відставку.
Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ представили нового речника.
Читайте Новини.LIVE!