Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины arrow

Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины

25 января 2024 19:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины
Переговоры между украинской и эстонской делегациями. Фото: Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Одна из стран НАТО выделила часть собственного государственного бюджета на помощь Украины. Теперь Эстония в течение следующих четырех лет будет присылать Украине 0,25% своего ВВП.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Эстония будет отправлять Украине долю своего ВВП

Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины.
Заместитель Министра обороны Украины Иван Клименков и постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Сальм. Источник: Минобороны Украины

Как сообщается, такой жест со стороны Эстонии был объявлен на встрече заместителей министра обороны Украины Дмитрия Клименкова и Ивана Гаврилюка с постоянным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмом и директором Эстонского центра оборонных инвестиций Магнусом-Вальдемаром Сааром.

"Особая благодарность за военную и финансовую помощь нашей стране. Наши партнеры, как никто другие, понимают опасность, исходящую от России. В течение следующих четырех лет 0,25% ВВП Эстонии будут поступать Украине как военная помощь", — отметил Клименков.

Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины.
Иван Килменков и Кусти Сальм во время чествования памяти павших украинских защитников в Киеве. Источник: Минобороны Украины

Дополнительно он подчеркнул, что Эстония внесла свою помощь в создание артиллерийской и ІТ-коалиции и в запуске Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.

"Партнерство с Эстонией имеет большое значение для нас. Вместе продолжим укреплять наши взаимные связи в пользу обеих стран", — резюмировал Иван Клименков.

Напомним, что ранее командир Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что последние разведданные о возможностях России в производстве боеприпасов и набора военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-участниц НАТО о необходимости готовиться к продолжительному конфликту. При этом многие считали, что возможности России ограничены.

Добавим, что Эстония по примеру Великобритании присоединилась к операции Interflex по обучению украинских военнослужащих.

Минобороны
Эстония
финансовая помощь
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме