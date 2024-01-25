Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины.

Переговоры между украинской и эстонской делегациями. Фото: Минобороны Украины

Одна из стран НАТО выделила часть собственного государственного бюджета на помощь Украины. Теперь Эстония в течение следующих четырех лет будет присылать Украине 0,25% своего ВВП.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Заместитель Министра обороны Украины Иван Клименков и постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Сальм. Источник: Минобороны Украины

Как сообщается, такой жест со стороны Эстонии был объявлен на встрече заместителей министра обороны Украины Дмитрия Клименкова и Ивана Гаврилюка с постоянным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмом и директором Эстонского центра оборонных инвестиций Магнусом-Вальдемаром Сааром.

"Особая благодарность за военную и финансовую помощь нашей стране. Наши партнеры, как никто другие, понимают опасность, исходящую от России. В течение следующих четырех лет 0,25% ВВП Эстонии будут поступать Украине как военная помощь", — отметил Клименков.

Иван Килменков и Кусти Сальм во время чествования памяти павших украинских защитников в Киеве. Источник: Минобороны Украины

Дополнительно он подчеркнул, что Эстония внесла свою помощь в создание артиллерийской и ІТ-коалиции и в запуске Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.

"Партнерство с Эстонией имеет большое значение для нас. Вместе продолжим укреплять наши взаимные связи в пользу обеих стран", — резюмировал Иван Клименков.

Напомним, что ранее командир Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что последние разведданные о возможностях России в производстве боеприпасов и набора военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-участниц НАТО о необходимости готовиться к продолжительному конфликту. При этом многие считали, что возможности России ограничены.

Добавим, что Эстония по примеру Великобритании присоединилась к операции Interflex по обучению украинских военнослужащих.