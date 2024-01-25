Одна из стран НАТО выделила долю собственного госбюджета для Украины
Одна из стран НАТО выделила часть собственного государственного бюджета на помощь Украины. Теперь Эстония в течение следующих четырех лет будет присылать Украине 0,25% своего ВВП.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Эстония будет отправлять Украине долю своего ВВП
Как сообщается, такой жест со стороны Эстонии был объявлен на встрече заместителей министра обороны Украины Дмитрия Клименкова и Ивана Гаврилюка с постоянным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмом и директором Эстонского центра оборонных инвестиций Магнусом-Вальдемаром Сааром.
"Особая благодарность за военную и финансовую помощь нашей стране. Наши партнеры, как никто другие, понимают опасность, исходящую от России. В течение следующих четырех лет 0,25% ВВП Эстонии будут поступать Украине как военная помощь", — отметил Клименков.
Дополнительно он подчеркнул, что Эстония внесла свою помощь в создание артиллерийской и ІТ-коалиции и в запуске Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.
"Партнерство с Эстонией имеет большое значение для нас. Вместе продолжим укреплять наши взаимные связи в пользу обеих стран", — резюмировал Иван Клименков.
Напомним, что ранее командир Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что последние разведданные о возможностях России в производстве боеприпасов и набора военнослужащих вызвали пересмотр взглядов и серию предупреждений со стороны стран-участниц НАТО о необходимости готовиться к продолжительному конфликту. При этом многие считали, что возможности России ограничены.
Добавим, что Эстония по примеру Великобритании присоединилась к операции Interflex по обучению украинских военнослужащих.
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