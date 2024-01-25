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Одна з країн НАТО виділила частку власного держбюджету для України — деталі

25 січня 2024 19:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Одна з країн НАТО виділила частку власного держбюджету для України — деталі
Переговори між українською та естонською делегаціями. Фото: Міноборони України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Одна з країн-учасниць НАТО виділила частину власного державного бюджету на допомогу України. Відтепер Естонія упродовж наступних чотирьох років надсилатиме Україні 0,25% свого ВВП.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Одна з країн НАТО виділила частку власного держбюджету для України — деталі
Заступник міністра оборони України Іван Кліменков та постійний секретар Міноборони Естонії Кусті Сальм. Джерело: Міноборони України

Як повідомляється, такий жест з боку Естонії було оголошено на зустрічі заступників міністра оборони України Дмитра Кліменкова та Івана Гаврилюка з постійним секретарем Міністерства оборони Естонії Кусті Сальмом та директором Естонського центру оборонних інвестицій Магнусом-Вальдемаром Сааром.

"Особлива вдячність за військову та фінансову допомогу нашій країні. Наші партнери, як ніхто інші розуміють небезпеку, яка йде від Росії. Протягом наступних чотирьох років 0,25% ВВП Естонії надходитимуть Україні як військова допомога", — зазначив Кліменков.

Одна з країн НАТО виділила частку власного держбюджету для України — деталі
Іван Кілменков та Кусті Сальм під час вшанування пам'яті полеглих українських захисників у Києві. Джерело: Міноборони України

Додатково він акцентував, що Естонія внесла свою допомогу у створення артилерійської та ІТ-коаліції та у запуску Талліннського механізму для посилення кіберпідтримки України.

"Партнерство з Естонією має велике значення для нас. Разом продовжимо зміцнювати наші взаємні зв’язки на користь обох країн", — резюмував Іван Кліменков.

Нагадаємо, що раніше командир Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив, що останні розвіддані щодо можливостей Росії у виробництві боєприпасів та набору військовослужбовців викликали перегляд поглядів та серію попереджень з боку країн-членів НАТО про необхідність готуватись до тривалого конфлікту. При цьому багато хто вважав, що можливості Росії обмежені. 

Додамо, що Естонія за прикладом Великої Британії приєдналася до операції Interflex з навчання українських військовослужбовців. 

Міноборони
Естонія
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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