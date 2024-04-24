Обстрел Трипольской ТЭС — экологические прокуроры исследуют вред окружающей среде

Экологические прокуроры. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры совместно со специалистами Государственной экологической инспекции документируют ущерб для окружающей среды из-за российского обстрела Трипольской тепловой электростанции. Они исследуют масштабы возможного вреда для природы.

Об этом заявил руководитель Специализированной экологической прокуратуры Борис Индиченко в эфире телемарафона в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Обстрел Трипольской ТЭС

Индиченко отметил, что отобраны образцы почвы в местах утечки масла, а также изъяты детали от боеприпасов для проведения судебной экспертизы.

"После проведения лабораторных анализов и получения дополнительных документов экологической инспекции будет проведен расчет вреда для окружающей среды и уже экологическими прокурорами будет назначена соответствующая инженерно-экологическая экспертиза для подтверждения или опровержения указанных последствий", — рассказал он.

К тому же благодаря полученным результатам судебной экспертизы можно будет установить приблизительный размер ущерба, который российские оккупанты нанесли окружающей среде в результате обстрела.

"Расчет по разработанной методике представляет собой расчет нанесенного ущерба для окружающей среды в результате нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и ущерба, который произошел в связи с эксплуатацией этого объекта. Например, утечка загрязняющих веществ в водный объект, испарение химикатов в атмосферный воздух, загрязнение почвы в связи с разливом нефтепродуктов. Но подробнее об этом мы сможем говорить после проведения лабораторных исследований и проведения специалистами расширенного химического анализа образцов почвы", — говорит Индиченко.

Прокуроры анализируют каждый эпизод российских обстрелов критической инфраструктуры на предмет возможного совершения преступления против окружающей среды. Анализ проходит в соответствии со стандартами, разработанными совместно с международными партнерами.

"В случае с Трипольской ТЭС сейчас мы помогаем нашим коллегам документировать именно экологические последствия преступления, поскольку учитывая сам объект, а также количество масла и других загрязняющих веществ, попавших наружу, эти последствия могут быть существенными", — добавил Индиченко.

Что известно об уничтожении Трипольской ТЭС

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Теперь "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно, и рассказали, что для этого нужно.

Также мы показали, как выглядит сейчас разрушенная Трипольская ТЭС.