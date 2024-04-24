Обстріл Трипільської ТЕС — екологічні прокурори досліджують шкоду навколишньому середовищу

Екологічні прокурори. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури спільно зі спеціалістами Державної екологічної інспекції документують збитки для навколишнього середовища через російський обстріл Трипільської теплової електростанції. Вони досліджують масштаби можливої шкоди природі.

Про це заявив керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Борис Індиченко в ефірі телемарафону в середу, 24 квітня.

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Індиченко зазначив, що відібрано зразки грунту в місцях витоку мастила, а також вилучено деталі від боєприпасів для проведення судової експертизи.

"Після проведення лабораторних аналізів та отримання додаткових документів екологічної інспекції буде проведено розрахунок шкоди для довкілля і вже екологічними прокурорами буде призначено відповідну інженерно-екологічну експертизу для підтвердження або спростування вказаних наслідків", — розповів він.

До того ж завдяки отриманим результатам судової експертизи можна буде встановити приблизний розмір збитків, які російські окупанти завдали навколишньому середовищу внаслідок обстрілу.

"Розрахунок за розробленою методикою являє собою розрахунок завданої шкоди для довкілля внаслідок завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та шкоди, яка сталася у зв’язку із експлуатацією цього об’єкту. Наприклад, виток забруднюючих речовин у водний об’єкт, випарування хімікатів в атмосферне повітря, забруднення грунту у зв’язку із розливом нафтопродуктів. Але детальніше про це ми зможемо говорити після проведення лабораторних досліджень та проведення спеціалістами розширеного хімічного аналізу зразків грунту", — каже Індиченко.

Прокурори аналізують кожен епізод російського обстрілу критичної інфраструктури на предмет можливого вчинення злочину проти довкілля. Аналіз відбувається відповідно до стандартів, розроблених спільно з міжнародними партнерами.

"У випадку з Трипільською ТЕС наразі ми допомагаємо нашим колегам документувати саме екологічні наслідки злочину, оскільки враховуючи сам об'єкт, а також кількість мастила та інших забруднюючих речовин, що потрапили назовні, ці наслідки можуть бути суттєвими", — додав Індиченко.

Що відомо про знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо, й розповіли, що для цього потрібно.

Також ми показали, який вигляд зараз має зруйнована Трипільська ТЕС.