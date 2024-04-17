Объем нелегального табачного рынка в Украине достиг угрожающих масштабов — детали

Сотрудник Бюро экономической разведки Украины с конфискованными табачными изделиями. Фото: БЭБ

Объем нелегального табачного рынка в Украине достиг угрожающих масштабов. Бюджет страны ежегодно теряет деньги, за которые можно купить 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

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Нелегальный табачный рынок в Украине

"Всем известно, где производятся эти нелегальные сигареты. Кто-то это позволяет, по нашей информации, эта деятельность находится под надежной защитой", — рассказал собеседник издания из табачной отрасли.

По данным журналистов, украинская табачная теневая экономика неуклонно растет с 2018 года. Особо возрастать она начала после начала полномасштабного вторжения России.

Kantar Ukraine сообщало, что в конце 2023 года уровень нелегальной торговли табаком составил уже 25,7%.

Польские журналисты указывают две причины всплеска нелегального производства табачных изделий в Украине: неэффективность правоохранительных органов и стремительный рост акцизов. Они отмечают, что налоги составляют до 70-80% от розничной цены пачки сигарет.

За период с 2018 по 2025 год акцизы в Украине выросли и продолжают расти на 20% ежегодно. Это делается для того, чтобы они отвечали стандартам ЕС.

Согласно материалу польского издания, с каждым повышением акциза увеличивается размер теневой экономики, а объемы легальных продаж уменьшаются. Например, в 2018 году в Украине было продано 59 миллиардов легальных сигарет, в 2019 году — 52,69 миллиарда, в 2020 году — 47,53 миллиарда, в 2021 году — 44,21 миллиарда, а в 2022 году — только 36,9 миллиарда.

Продажа нелегальных табачных изделий в Украине

Авторы материала Gazeta Wyborcza утверждают, что нелегальные сигареты в Украине продаются через Telegram-каналы. Эти товары разделяются на две группы: первые — это очевидные подделки, преимущественно бренды международных табачных компаний, вообще не имеющие акцизных марок; вторые — это продукция, которая формально предназначена для продажи в зоне беспошлинной торговли (с маркировкой Duty Free) или для экспорта.

Благодаря наклейке Duty Free потребители не спрашивают, почему на упаковке отсутствует акцизная марка, и находят для себя объяснение, почему этот продукт продается по низкой цене.

Наибольшее количество нелегальных сигарет распространяется в крупных городах Украины:

Днепр;

Одесса;

Львов;

Харьков и т.д.

Самым популярным брендом есть сигареты Compliment.

Польские журналисты также ссылаются на материалы украинских СМИ о крупнейших производителях контрафакта в Украине:

"На ООО "Винниковская табачная фабрика" приходится 64% фиктивного производства безакцизных сигарет в 2022 году, согласно данным Kantar. По данным YouControl, эта компания принадлежит влиятельному львовскому бизнесмену, бывшему депутату Львовского областного совета, почетному председателю ФК "Рух" Григорию Козловскому", — отмечают журналисты.

Они также упоминают компанию "Юнайтед Тобакко", которую связывают с бывшим членом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

"Закрытие фабрики в Желтых Водах стало едва ли не самой большой победой в борьбе с серым рынком, как любят говорить народные депутаты. В то же время, по словам собеседников издания "ЕП", которые имеют отношение к табачному рынку, фабрика "ожила" на Тернопольщине", — отмечается в материале.

Gazeta Wyborcza указывает, что правоохранительные органы получают полные списки мест продаж нелегальных сигарет и информацию о фабриках, однако ничего с этим не происходит. Безакцизные сигареты конфискуют, потом они должны якобы пойти военным, но в конце концов снова оказываются на черном рынке. В последнее время продукция с поддельными акцизными марками содержит информацию о том, что она изготовлена украинскими компаниями "Тобако Продакшн" и "Юнайтед Тобакко". Нелегальные сигареты, предназначенные для экспорта или имеющие маркировку Duty Free, указывают на табачную фабрику в Винниках.

Сколько денег теряет бюджет Украины

Журналисты отмечают, что в парламенте Украины звучала цифра в 1 млрд долларов потерь бюджета от контрафактного производства сигарет.

По данным табачной индустрии, этот вид преступления ежегодно вызывает "дыру" в украинском бюджете, которая составляет около 2,5 миллиарда злотых недополученного акцизного налога.

"Это сумма, которая позволяет приобрести 29 пусковых установок HIMARS со всем оборудованием (стоимость одного комплекта составляет около 20,7 млн долларов или 86 млн злотых)", — пишут журналисты.

В феврале страны G7 призвали украинские власти усилить меры по борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями. Они выразили обеспокоенность ростом экспорта контрафактных сигарет из Украины на Запад.

"Пока в Польшу попадает лишь незначительная часть такой продукции", — говорит собеседник Gazeta Wyborcza из табачной индустрии.

Напомним, в Одесской области детективы разоблачили подпольный бизнес по изготовлению и продаже контрафактных сигарет. У дельцов изъяли более двух тонн табака и около полумиллиона безакцизных пачек.

Также группа подельников организовала незаконный бизнес по продаже контрафактных сигарет по всей территории Украины. В ходе обысков правоохранители изъяли товар на сумму более 100 миллионов гривен.