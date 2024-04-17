Обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг загрозливих масштабів — деталі

Співробітник Бюро економічної розвідки України з конфіскованими тютюновими виробами. Фото: БЕБ

Обсяг нелегального тютюнового ринку в Україні досяг загрозливих масштабів. Бюджет країни щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням.

Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza.

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Нелегальний тютюновий ринок в Україні

"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", — розповів співрозмовник видання з тютюнової галузі.

За даними журналістів, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року. Особливо зростати вона почала після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Kantar Ukraine повідомляло, що наприкінці 2023 року рівень нелегальної торгівлі тютюном становив вже 25,7%.

Польські журналісти вказують на дві причини сплеску нелегального виробництва тютюнових виробів в Україні: неефективність правоохоронних органів та стрімке зростання акцизів. Вони зауважують, що податки становлять до 70-80% від роздрібної ціни пачки сигарет.

За період з 2018 по 2025 роки акцизи в Україні зросли і продовжують зростати на 20% щорічно. Це робиться для того, щоб вони відповідали стандартам ЄС.

Згідно з матеріалом польського видання, з кожним підвищенням акцизу збільшується розмір тіньової економіки, а обсяги легальних продажів — зменшуються. Наприклад, у 2018 році в Україні було продано 59 мільярдів легальних сигарет, у 2019 році — 52,69 мільярда, у 2020 році — 47,53 мільярда, у 2021 році — 44,21 мільярда, а у 2022 році — лише 36,9 мільярда.

Продаж нелегальних тютюнових виробів в Україні

Автори матеріалу Gazeta Wyborcza стверджують, що нелегальні сигарети в Україні продаються через Telegram-канали. Ці товари розділяються на дві групи: перші — це очевидні підробки, переважно бренди міжнародних тютюнових компаній, які взагалі не мають акцизних марок; другі — це продукція, яка формально призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з маркуванням Duty Free) або для експорту.

Завдяки наклейці Duty Free споживачі не запитують, чому на упаковці відсутня акцизна марка, і знаходять для себе пояснення, чому цей продукт продається за низьку ціну.

Зазначається, що найбільша кількість нелегальних сигарет розповсюджується у великих містах України:

Дніпро;

Одеса;

Львів;

Харків тощо.

Найпопулярнішим брендом є сигарети Compliment.

Польські журналісти також посилаються на матеріали українських ЗМІ про найбільших виробників контрафакту в Україні:

"На ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" припадає 64% фіктивного виробництва безакцизних сигарет у 2022 році, згідно з даними Kantar. За даними YouControl, ця компанія належить впливовому львівському бізнесмену, колишньому депутату Львівської обласної ради, почесному голові ФК "Рух" Григорію Козловському", — зазначають журналісти.

Вони також згадують компанію "Юнайтед Тобакко", яку пов'язують з колишнім членом "Народного фронту" Миколою Мартиненком.

"Закриття фабрики в Жовтих Водах стало чи не найбільшою перемогою в боротьбі з сірим ринком, як люблять говорити народні депутати. Водночас, за словами співрозмовників видання "ЕП", які мають відношення до тютюнового ринку, фабрика "ожила" на Тернопільщині", — зазначається у матеріалі.

Gazeta Wyborcza вказує, що правоохоронні органи отримують повні списки місць продажу нелегальних сигарет і інформацію про фабрики, проте нічого з цим не відбувається. Безакцизні сигарети конфіскують, потім вони мають нібито піти військовим, але зрештою знову опиняються на чорному ринку. Останнім часом продукція з підробленими акцизними марками містить інформацію про те, що вона виготовлена українськими компаніями "Тобако Продакшн" та "Юнайтед Тобакко". Нелегальні сигарети, які призначені для експорту або мають маркування Duty Free, вказують на тютюнову фабрику у Винниках.

Скільки грошей втрачає бюджет України

Журналісти зазначають, що в парламенті України лунала цифра в 1 мільярд доларів втрат бюджету від контрафактного виробництва сигарет.

За даними тютюнової індустрії, цей вид злочину щороку спричиняє "діру" в українському бюджеті, яка становить близько 2,5 мільярдів злотих недоотриманого акцизного податку.

"Це сума, яка дозволяє придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням (вартість одного комплекту становить близько 20,7 млн доларів або 86 млн злотих)", — пишуть журналісти.

У лютому країни G7 закликали українську владу посилити заходи у боротьбі з нелегальною торгівлею тютюновими виробами. Вони висловили занепокоєння щодо зростання експорту контрафактних сигарет з України на Захід.

"Поки що до Польщі потрапляє лише незначна частина такої продукції", — каже співрозмовник Gazeta Wyborcza з тютюнової індустрії.

Нагадаємо, в Одеській області детективи викрили підпільний бізнес з виготовлення та продажу контрафактних сигарет. У ділків вилучили понад двох тонн тютюну та близько пів мільйона безакцизних пачок.

Також група спільників організувала незаконний бізнес з продажу контрафактних сигарет по всій території України. Під час обшуків правоохоронці вилучили товар на суму понад 100 мільйонів гривень.