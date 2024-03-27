Обещал переправить за границу и сбежал — ГПСУ обнаружила схему для уклонистов

Задержание организатора схемы для уклонистов. Фото: ГПСУ

Переправщик пообещал мужчине призывного возраста переправить его в Словакию за 2000 долларов. Однако, когда по дороге они наткнулись на пограничников, то испуганный переправщик сразу убежал.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 27 марта.

Читайте также:

Задержание уклониста и переправщика на границе

Пограничники рассказали, что переправщик пообещал уклонисту переправить его за границу за 2000 долларов. Впрочем, когда по дороге они наткнулись на пограничников, то горе-переправитель просто бросил своего подопечного и скрылся.

Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: ГНСУ

Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: ГНСУ

"Уже через несколько часов его разыскали на окраине Ужгорода. Степень наказания теперь ему должен определить местный суд", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ГНСУ в Telegram

Напомним, недавно одессит захотел избежать военной службы и бежать в Молдову через реки. Однако при пересечении водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Кроме того, в ГПСУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника. Она также рассказала, кто перевозит уклонистов, как обнаруживают беглецов и что придумывают мужчины, чтобы уехать из страны.