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Обещал переправить за границу и сбежал — ГПСУ обнаружила схему для уклонистов

27 марта 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обещал переправить за границу и сбежал — ГПСУ обнаружила схему для уклонистов
Задержание организатора схемы для уклонистов. Фото: ГПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Переправщик пообещал мужчине призывного возраста переправить его в Словакию за 2000 долларов. Однако, когда по дороге они наткнулись на пограничников, то испуганный переправщик сразу убежал.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 27 марта.

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Пограничники рассказали, что переправщик пообещал уклонисту переправить его за границу за 2000 долларов. Впрочем, когда по дороге они наткнулись на пограничников, то горе-переправитель просто бросил своего подопечного и скрылся.

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Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: ГНСУ
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Средства, полученные переправщиком от уклоняющегося. Фото: ГНСУ

"Уже через несколько часов его разыскали на окраине Ужгорода. Степень наказания теперь ему должен определить местный суд", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения ГНСУ в Telegram

Напомним, недавно одессит захотел избежать военной службы и бежать в Молдову через реки. Однако при пересечении водоема он застрял в камышах, но его спас местный житель.

Кроме того, в ГПСУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России отряд разоблачил 27 каналов незаконного пересечения границы, а также задержал 39 организаторов и 32 сообщника. Она также рассказала, кто перевозит уклонистов, как обнаруживают беглецов и что придумывают мужчины, чтобы уехать из страны.

граница
Словакия
деньги
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

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