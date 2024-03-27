Обіцяв переправити за кордон і втік — ДПСУ виявила схему для ухилянтів

Затримання організатора схеми для ухилянтів. Фото: ДПСУ

Переправник пообіцяв чоловіку призивного віку переправити його до Словаччини за 2000 доларів. Проте, коли дорогою вони натрапили на прикордонників, то зляканий переправник одразу втік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у середу, 27 березня.

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Прикордонники розповіли, що переправник пообіцяв ухилянту переправити його за кордон за 2000 доларів. Утім, коли дорогою вони натрапили на прикордонників, то горе-переправник просто кинув свого підопічного й втік.

Кошти, які отримав переправник від ухилянта. Фото: ДПСУ

Кошти, які отримав переправник від ухилянта. Фото: ДПСУ

"Вже через кілька годин його розшукали аж на околиці Ужгорода. Міру покарання тепер йому має визначити місцевий суд", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДПСУ в Telegram

Нагадаємо, нещодавно одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річку. Проте під час перетину водойми він застряг в очереті, але його врятував місцевий житель.

Крім того, у ДПСУ розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загін викрив 27 каналів незаконного перетину кордону, а також затримав 39 організаторів та 32 спільники. Вона також розповіла, хто перевозить ухилянтів, як виявляють втікачів та що вигадують чоловіки, щоб виїхати з країни.