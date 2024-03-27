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Обіцяв переправити за кордон і втік — ДПСУ виявила схему для ухилянтів

27 березня 2024 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обіцяв переправити за кордон і втік — ДПСУ виявила схему для ухилянтів
Затримання організатора схеми для ухилянтів. Фото: ДПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Переправник пообіцяв чоловіку призивного віку переправити його до Словаччини за 2000 доларів. Проте, коли дорогою вони натрапили на прикордонників, то зляканий переправник одразу втік.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у середу, 27 березня.  

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Прикордонники розповіли, що переправник пообіцяв ухилянту переправити його за кордон за 2000 доларів. Утім, коли дорогою вони натрапили на прикордонників, то горе-переправник просто кинув свого підопічного й втік.

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Кошти, які отримав переправник від ухилянта. Фото: ДПСУ
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Кошти, які отримав переправник від ухилянта. Фото: ДПСУ

"Вже через кілька годин його розшукали аж на околиці Ужгорода. Міру покарання тепер йому має визначити місцевий суд", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису ДПСУ в Telegram

Нагадаємо, нещодавно одесит захотів уникнути військової служби та втекти до Молдови через річку. Проте під час перетину водойми він застряг в очереті, але його врятував місцевий житель.

Крім того, у ДПСУ розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії загін викрив 27 каналів незаконного перетину кордону, а також затримав 39 організаторів та 32 спільники. Вона також розповіла, хто перевозить ухилянтів, як виявляють втікачів та що вигадують чоловіки, щоб виїхати з країни.

кордон
Словаччина
гроші
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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