Новый скандал с ТЦК — в Кировоградской области застрелился мужчина

Военком и полицейский. Фото иллюстративное: АрміяІnform

В Светловодске Кировоградской области совершил суицид 32-летний мужчина, страдавший расстройствами психики. Как сообщается, он отобрал табельный автомат у полицейского и выстрелил себе в голову.

Об этом сообщила представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко в комментарии "Суспільному мовленню".

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Как сообщается, 28 марта полицейские получили сообщение о том, что местный планирует покончить с собой. Прибывшие на место правоохранители вызвали "скорую" для госпитализации мужчины.

После медосмотра мужчину должны были поместить в психиатрический диспансер Кропивницкого. Однако возле поликлиники он выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина погиб на месте.

Причем здесь ТЦК СП

Впоследствии появились первые подробности совершения суицида. По данным источников издания Страна.ua, мужчину в сопровождении полицейского отряда доставили в Светловодский ТЦК СП, где он и совершил самоубийство.

В Госбюро расследований по данному факту возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности. Обстоятельства происшествия до сих пор расследуют.

"По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям полицейских, которые находились на месте происшествия. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от исполнения служебных обязанностей", — заявила Бевзенко.

Смерти в стенах ТЦК СП — последние события

Напомним, в Закарпатье парень пытался совершить суицид в Хустском ТЦК СП после обвинений в нелегальном пересечении границы. Военные заявили, что парень был наркозависимым.

Еще раньше в Бучаче Тернопольской области, в помещении ТЦК СП, умер мужчина, которого работники похитили прямо с улицы, из-за чего горожане устроили акцию протеста.

Также в селе Ширяево Одесской области произошел новый скандал с местными ТЦК СП, когда те пытались мобилизовать человека с инвалидностью, однако сердце мужчины не выдержало и он скончался.