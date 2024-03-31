Новий скандал з ТЦК — на Кіровоградщині застрелився чоловік

Військком та поліцейський. Фото ілюстративне: АрміяІnform

У Світловодську Кіровоградської області скоїв суїцид 32-річний чоловік, який страждав розладами психіки. Як повідомляється, він відібрав табельний автомат у поліцейського та вистрілив собі в голову.

Про це повідомила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко в коментарі "Суспільному мовленню".

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Версії суїциду на Кіровоградщині

Як повідомляється, 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що місцевий планує накласти на себе руки. Правоохоронці, які прибули на місце, викликали "швидку" для шпиталізації чоловіка.

Після медогляду чоловіка мали помістити в психіатричний диспансер Кропивницького. Проте біля поліклініки він вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці.

До чого тут ТЦК СП

Згодом з'явилися перші подробиці скоєння суїциду. За даними джерел видання Страна.ua, чоловіка в супроводі поліцейського загону доправили до Світловодського ТЦК СП, де він і скоїв самогубство.

В Держбюро розслідувань за цим фактом відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Обставини події досі розслідують.

"За результатами службового розслідування буде надано правову оцінку діям поліцейських, які перебували на місці події. На час слідства їх та заступника керівника територіального підрозділу по напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків", — заявила Бевзенко.

Випадки смерті в стінах ТЦК СП — останні події

Нагадаємо, на Закарпатті хлопець намагався скоїти суїцид у Хустському ТЦК СП після звинувачень у нелегальному перетині кордону. Військкоми заявили, що хлопець був наркозалежним.

Ще раніше в Бучачі Тернопільської області, в приміщенні ТЦК СП, помер чоловік, якого працівники викрали просто з вулиці, через що містяни влаштували акцію протесту.

Також у селі Ширяєве Одеської області стався новий скандал із місцевими ТЦК СП, коли ті намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, однак серце чоловіка не витримало і він помер.