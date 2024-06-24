В приложении "Действие" стартовало бета-тестирование четырех новых услуг

Приложение "Действие" на смартфоне. Фото: biz.censor.net

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование четырех новых услуг. Речь идет о свидетельствах о рождении, браке, разводе и смене имени.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в понедельник, 24 июня.

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"Уже скоро свидетельства о рождении, женитьбе, разводе и смене имени будут всегда в вашем смартфоне — в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, подтверждаете смену фамилии или забираете посылку жены из Укрпочты", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру.

"Достаточно будет авторизоваться в приложении, и оно появится в перечне документов. Это особенно актуально родителям, которые меняли личные данные после рождения ребенка", — пояснили в Минцифре.

Кроме того, обновленные документы также будут доступны для родителей взрослых детей старше 18 лет. А еще — для родителей-усыновителей и сменивших фамилию родителей. К примеру, если мама сменила фамилию после получения свидетельства.

"Свидетельства о рождении ребенка, браке, разводе и смене имени подтягиваются автоматически, если о них есть информация в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан", — подчеркнули в ведомстве.

Присоединиться к бета-тесту и проверить, как работают обновленные документы, можно по ссылке.

Напомним, в Минцифре заявили, что процесс бронирования благодаря применению "Дії" будет продолжаться в течение часа. Со временем работник сможет самостоятельно проверить бронирование и распечатать соответствующий документ.

Также мы сообщали, что некоторые предприятия, организации и учреждения могут забронировать своих работников, если отвечают определенным критериям и требованиям. Однако бронь доступна не всем.

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