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Нові послуги в Дії — у застосунку стартувало бета-тестування

24 червня 2024 19:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування чотирьох нових послуг
Застосунок "Дія" на смартфоні. Фото: biz.censor.net
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування чотирьох нових послуг. Йдеться про свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у понеділок, 24 червня.

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"Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні — у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з Укрпошти", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером.

"Достатньо буде авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини", — пояснили у Мінцифри.

Крім того, оновлені документи також будуть доступні для батьків дорослих дітей, старших за 18 років. А ще — для батьків-усиновлювачів та батьків, які змінили прізвище. Наприклад, якщо мама змінила прізвище після отримання свідоцтва.

"Свідоцтва про народження дитини, шлюб, розлучення та зміну імені підтягуються автоматично, якщо про них є інформація в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", — наголосили у відомстві.

Долучитися до бета-тесту та перевірити, як працюють оновлені документи, можна за посиланням.

Нагадаємо, у Мінцифри заявили, що процес бронювання завдяки застосунку "Дія" триватиме протягом години. Згодом працівник зможе самостійно перевірити бронювання та роздрукувати відповідний документ.

Також ми повідомляли, що деякі підприємства, організації та установи мають змогу забронювати своїх працівників, якщо відповідають певним критеріям та вимогам. Проте бронь доступна не всім. 

Раніше ми писали, як відбувається бронювання медиків та у якому випадку його можуть скасувати. 

Дія
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розлучення
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