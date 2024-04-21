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Новая Почта откроет отделение в Испании – когда именно и в каком городе

21 апреля 2024 13:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Новая Почта в Испании — когда откроется отделение и какими будут цены
Упаковка посылки. Фото: instagram.com/novaposhta.official
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинская логистическая компания "Нова пошта" анонсировала открытие первого отделения в Испании. Оно откроется в Барселоне в апреле.

Об этом говорится в сообщении компании на Facebook.

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Из условий акции на сайте "Новой Пошти" можно заключить, что первое отделение должно открыться 30 апреля 2024 года — именно с этого дня начинает действовать акционная скидка на доставку в 15%.

Следующее отделение может быть открыто в столице Испании в Мадриде, сообщили представители компании в комментариях.

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Источник: скриншот

Сколько будут стоить услуги

Указано, что срок доставки посылок и документов из Украины в Испанию — от 5 дней.

Стоимость доставки в Испанию:

  • Документы и посылки до 1 кг — 1000 грн;
  • Малые посылки весом до 2 кг — 1050 грн;
  • Средняя посылка, до 10 кг — 1700 грн;
  • Большая посылка, до 30 кг — 3000 грн;
  • Грузы от 30 кг — 120 грн за кг;
  • Доплата за адресную доставку посылок — 100 грн, за адресную доставку грузов — 250 грн за каждые 100 кг.

Таможенные платежи не будут начисляться за личные и новые вещи (без ценников и чеков) стоимостью до 45 евро, а также книги за эту сумму. На новые вещи с ценниками и технику, включая б/у телефоны и ноутбуки, после таможенного терминала в Испании будут начислены таможенные платежи.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинская логистическая компания "Нова пошта" расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Мы также писали, что украинская почтовая компания "Нова пошта" снизила часть тарифов на доставку посылок. Теперь клиенты могут платить на 5% меньше.

Испания
Новая почта
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Барселона
посылки

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