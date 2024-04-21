Нова Пошта в Іспанії — коли відкриється відділення та якими будуть ціни

Нова Пошта відкриє відділення в Іспанії — коли саме та у якому місті
Українська логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття першого відділення в Іспанії. Воно відкриється у місті Барселона у квітні.
Про це йдеться у дописі компанії на Facebook.
З умов акції на сайті "Нової Пошти" можна зробити висновок, що перше відділення має відкритись 30 квітня 2024 року — саме з цього дня починає діяти акційна знижка на доставку у 15%.
Наступне відділення може бути відкрито у столиці Іспанії Мадриді, повідомили представники компанії в коментарях.
Скільки будуть коштувати послуги
Зазначено, що термін доставки посилок та документів з України в Іспанію — від 5 днів.
Вартість доставки в Іспанію:
- Документи та посилки до 1 кг — 1000 грн;
- Малі посилки вагою до 2 кг — 1050 грн;
- Середня посилка, до 10 кг — 1700 грн;
- Велика посилка, до 30 кг — 3000 грн;
- Вантажі від 30 кг — 120 грн за кг;
- Доплата за адресну доставку посилок — 100 грн, за адресну доставку вантажів — 250 грн за кожні 100 кг.
Митні платежі не будуть нараховуватись за особисті та нові речі (без цінників та чеків) вартістю до 45 євро, а також за книги на цю суму. На нові речі з цінниками та техніку, включаючи вживані телефони та ноутбуки, після митного терміналу в Іспанії будуть нараховані митні платежі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення Nova Post з'явилося у Чехії.
Ми також писали, що українська поштова компанія "Нова пошта" знизила частину тарифів на доставку посилок. Тепер клієнти можуть платити на 5% менше.
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