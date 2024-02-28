Дворец культуры в Новой Каховке. Фото: google.com

28 февраля Новая Каховка отмечает День города — 72 года от основания. Выехавшие бывшие горожане, однако, отпраздновали этот день раньше, а сегодня в оккупированной Новой Каховке совсем не до праздника.

Об этом сообщил Новини.LIVE городской голова Владимир Коваленко.

Читайте также:

Новой Каховке 72 года

В Новой Каховке День города отмечали обычно в последнюю субботу сентября. А вот 28 февраля принято считать Днем первостроителя.

"Это всегда был День первостроителей. Мы всегда этот день праздновали, отмечали тех людей, которые приехали еще в 1951 году и начали первыми строить жилые дома, первый кубометр заливали в основу Каховской ГЭС будущей", — рассказал Владимир Коваленко.

Однако в этом году, как и в прошлом, каховцам не до празднований, поскольку город уже два года в оккупации.

"Сегодня город там, а мы здесь", — сетует мэр.

В воскресенье, 25 февраля, бывшие горожане, выехавшие из Новой Каховки из-за войны, собирались на празднование в Одессе, часть людей в пятницу, 22 февраля, собрались в Киеве.

"Это небольшое количество людей, но здесь основная цель — это собраться и сверить часы, убедить друг друга, что мы еще есть, что мы живы, и еще, даст Бог, мы вернемся домой", — пояснил городской голова.

А в самом городе сейчас не до празднования. Оккупанты слишком заняты подготовкой к псевдо-выборам президента России.

"Да и не хотелось бы, чтобы к такому чистому, такому удобному, комфортному, светлому городу враг прикасался своими какими-то там грязными лапами и с чем-то там приветствовал", — сказал господин Коваленко.

Напомним, 27 февраля в Новой Каховке взорвали два здания, в которых оккупанты обустроили избирательные участки.