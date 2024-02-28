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Нова Каховка відзначає День міста — 72 роки

28 лютого 2024 16:19
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Нова Каховка відзначає День міста — 72 роки
Палац культури у Новій Каховці. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

28 лютого Нова Каховка відзначає День міста — 72 роки від заснування. Колишні містяни, які виїхали, однак відсвяткували цей день раніше, а сьогодні в окупованій Новій Каховці зовсім не до свята.

Про це повідомив Новини.LIVE міський голова Володимир Коваленко. 

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У Новій Каховці День міста відзначали зазвичай в останню суботу вересня. А от 28 лютого заведено вважати Днем першобудівника.

"Це завжди був День першобудівників. Ми завжди цей день святкували, відзначали тих людей, які ще приїхали в 1951 році і почали першими будувати житлові будинки, перший кубометр заливали в основу Каховської ГЕС майбутньої", — розповів Володимир Коваленко.

Однак цього року, як і попереднього, каховцям не до святкувань, оскільки місто вже два роки в окупації. 

"Сьогодні місто там, а ми тут", — нарікає мер.

У неділю, 25 лютого, колишні містяни, які виїхали з Нової Каховки через війну, збирались на святкування в Одесі, частина людей у пʼятницю, 22 лютого, зібрались у Києві. 

"Це невелика кількість людей, але тут основна мета — це зібратися і звірити годинники, переконати один одного, що ми ще є, що ми живі, і ще, дасть Бог, ми повернемось додому", — пояснив міський голова.

А в самому місті зараз не до святкувань. Окупанти надто зайняті підготовкою до псевдо-виборів президента Росії. 

"Та й не хотілося б, щоб до такого чистого, такого зручного, комфортного, світлого міста ворог доторкався своїми якимись там брудними лапами і з чимось там вітав", — сказав пан Коваленко.

Нагадаємо, 27 лютого в Новій Каховці підірвали дві будівлі, у яких окупанти облаштували виборчі дільниці. 

свята
Україна
Херсонська область
окупація
Нова Каховка

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