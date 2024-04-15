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Носители ракет Х-59 и уже атаковали Украину — сколько в России самолетов Су-57

15 апреля 2024 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Носители ракет Х-59 и уже атаковали Украину — сколько в России самолетов Су-57
Российский истребитель Су-57. Фото: theaviationist.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На вооружении в России может быть более 10 самолетов пятого поколения Су-57, которые являются носителями уже обстреливавших Украину ракет.

Об этом сообщает Defense Express в воскресенье, 14 апреля.

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Как отмечают российские пропагандисты, в 2022 году Россия изготовила шесть самолетов Су-57. Однако информация о настоящем количестве этих самолетов на вооружении в РФ неточна.

Внутренний вооруженный отсек, вероятно, содержит от четырех до шести ракет средней дальности класса "воздух-воздух". Два дополнительных вооруженных отсека расположены под корнем крыльев истребителя. Также самолет оборудован шестью узлами наружной подвески для боеприпасов.

Гипотетическое размещение ракет Х-69 в истребителе Су-57
Гипотетическое размещение ракет Х-69 в истребителе Су-57. Фото: росСМИ

Для вооружения Су-57 использовались хранившиеся на аэродроме "Ахтубинск-Владимировка" боеприпасы в Астраханской области Российской Федерации. Там также размещали советские ракеты Х-59 класса "воздух-земля", способные атаковать цели на расстоянии до 300 км. Нет информации о новых высокоточных способах поражения, используемых с Су-57.

Что известно о самолетах Су-57

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, разрабатываемый, чтобы заменить МиГ-29 и Су-27 в российских ВВС. Впервые взлетел в небо в 2010 году.

В комплекс вооружения Су-57 входят ракеты Х-69, которыми недавно была атакована Трипольская теплоэлектростанция.

Российский истребитель Су-57
Российский истребитель Су-57. Фото: Минобороны РФ

Напомним, что российский истребитель Су-57 с загрузкой ракет Х-69 был замечен в субботу, 13 апреля, над Черным морем. Оккупанты хотели совершить очередной террор против Украины, однако поставленную боевую задачу им так и не удалось выполнить.

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