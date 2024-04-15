Носії ракет Х-59 та вже атакували Україну — скільки в Росії літаків Су-57

Російський винищувач Су-57. Фото: theaviationist.com

На озброєнні в Росії може бути понад 10 літаків п'ятого покоління Су-57, які є носіями ракет, що вже обстрілювали Україну.

Про це повідомляє Defense Express у неділю, 14 квітня.

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Скільки переносить ракет Су-57

Як зазначають російські пропагандисти, 2022 року Росія виготовила шість літаків Су-57. Однак інформація щодо справжньої кількості цих літаків на озброєнні в РФ є неточною.

Внутрішній збройний відсік, ймовірно, містить від чотирьох до шести ракет середньої дальності класу "повітря-повітря". Два додаткові озброєні відсіки розташовані під коренем крил винищувача. Також літак обладнаний шістьма вузлами зовнішньої підвіски для боєприпасів.

Гіпотетичне розміщення ракет Х-69 у винищувачі Су-57. Фото: росЗМІ

Для озброєння Су-57 використовувались боєприпаси, що зберігалися на аеродромі "Ахтубінськ-Володимирівка" в Астраханській області Російської Федерації. Там також розміщували радянські ракети Х-59 класу "повітря-земля", здатні атакувати цілі на відстані до 300 км. Немає інформації про нові високоточні способи ураження, які використовують із Су-57.

Що відомо про літаки Су-57

Су-57 — російський винищувач п'ятого покоління, який розробляють, щоб замінити МіГ-29 і Су-27 в російських ВПС. Вперше злетів у небо 2010 року.

До комплексу озброєння Су-57 входять ракети Х-69, якими нещодавно була атакована Трипільська теплоелектростанція.

Російський винищувач Су-57. Фото: Міноборони РФ

Нагадаємо, що російський винищувач Су-57 із завантаженням ракет Х-69 помітили в суботу, 13 квітня, над Чорним морем. Окупанти хотіли вчинити черговий терор проти України, проте поставлене бойове завдання їм так і не вдалося виконати.