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Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины

17 апреля 2024 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Германия запустила инициативу по поиску новых систем ПВО для Украины
Система Patriot. Иллюстративное фото: Бундесвер
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правительство Германии решило создать инициативу для поиска дополнительных средств противовоздушной обороны. Их планируется передать для защиты неба в Украине от российских воздушных целей.

Об этом пишет Tagesschau в среду, 17 апреля.

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Известно, что предложение выдвинули министерства иностранных дел и обороны Германии.

Глава МИД Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус обратились к партнерам из Европейского Союза и Североатлантического Альянса и также к третьим странам.

В министерствах подчеркнули, что цель инициативы — как можно быстрее предоставить Украине еще большую поддержку в средствах ПВО.

Так, главы государств и правительств Европейского Союза обсудят дальнейшую военную помощь Украины сегодня вечером.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставит дополнительный Patriot. К тому же, страна работает над получением дополнительной системы IRIS-T.

Также мы писали, что Германия намерена создать новый инвестиционный фонд для поддержки Украины. Инициатива направлена на помощь в решении проблемы огромных затрат на восстановление после войны.

Германия
военная помощь
обстрелы
ПВО
ракеты
война в Украине

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