Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України

Система Patriot. Ілюстративне фото: Бундесвер

Уряд Німеччини вирішив створити ініціативу для пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони. Їх планують передати для захисту неба в Україні від російських повітряних цілей.

Про це пише Tagesschau в середу, 17 квітня.

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Відомо, що відповідну пропозицію висунули міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Голова МЗС Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з Європейського Союзу й Північноатлантичного Альянсу та до третіх країн.

В міністерствах наголосили, що мета ініціативи — якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

Так, очільники держав та урядів Європейського Союзу обговорять подальшу військову допомогу України сьогодні ввечері.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина надасть додатковий Patriot. До того ж країна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T.

Також ми писали, що Німеччина планує створити новий інвестиційний фонд для підтримки України. Ініціатива спрямована на допомогу розв'язання проблеми величезних витрат на відновлення після війни.