Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України arrow

Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України

17 квітня 2024 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Німеччина запустила ініціативу для пошуку нових систем ППО для України
Система Patriot. Ілюстративне фото: Бундесвер
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Уряд Німеччини вирішив створити ініціативу для пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони. Їх планують передати для захисту неба в Україні від російських повітряних цілей.

Про це пише Tagesschau в середу, 17 квітня.

Читайте також:

Додаткове ППО для України

Відомо, що відповідну пропозицію висунули міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

Голова МЗС Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з Європейського Союзу й Північноатлантичного Альянсу та до третіх країн.

В міністерствах наголосили, що мета ініціативи — якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку у засобах ППО.

Так, очільники держав та урядів Європейського Союзу обговорять подальшу військову допомогу України сьогодні ввечері.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що  Німеччина надасть додатковий Patriot. До того ж країна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T.

Також ми писали, що Німеччина планує створити новий інвестиційний фонд для підтримки України. Ініціатива спрямована на допомогу розв'язання проблеми величезних витрат на відновлення після війни. 

Німеччина
військова допомога
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість