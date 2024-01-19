Германия упростила процедуру получения гражданства для иностранцев

Гражданство Германии для иностранцев. Фото: Shutterstock

Немецкий парламент одобрил новый законопроект, который облегчает процесс получения гражданства для иностранцев. За предложение проголосовали 382 члена Бундестага, 234 выступили против, а 23 воздержались.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Согласно новым правилам, иностранцы теперь могут претендовать на гражданство Германии уже после пяти лет пребывания в стране, вместо предыдущего восьмилетнего срока.

Еще быстрее, за три года, можно получить гражданство при наличии "особых интеграционных достижений", таких, как выдающиеся успехи в учебе, карьере или волонтерской деятельности. Также предусмотрена возможность сохранения первоначального гражданства.

Отдельно отмечается, что к 2025 году многие украинские беженцы, находящиеся в Германии, смогут подать заявление на гражданство, если их статус временной защиты будет продлен.

Дети, рожденные от иностранных родителей в Германии, будут автоматически получать гражданство, если один из родителей законно проживал в стране в течение пяти лет, в отличие от ранее необходимых восьми лет.

Поправка в законе об антисемитизме

Дополнительно вводится поправка, касающаяся антисемитизма, требующая от кандидатов на гражданство признать "особую историческую ответственность Германии за преступления национал-социалистского режима и его последствия, в частности за защиту еврейской общины".

Ожидается, что изменения вступят в силу через три месяца после официального опубликования закона, что, предположительно, произойдет 1 апреля.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский одобрительно отнесся к внедрению идеи множественного гражданства в Украине. Но при этом он заявил, что по этому поводу есть нюансы, однако, какие именно, не уточнил.

Кроме того, Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства главу Партии регионов Молдовы и главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина. Он поддерживает войну в Украине и волонтерит для российских солдат.