Німеччина спростила процедуру набуття громадянства для іноземців

Громадянство Німеччини для іноземців. Фото: Shutterstock

Німецький парламент схвалив новий законопроєкт, який полегшує процес набуття громадянства для іноземців. За пропозицію проголосували 382 члени Бундестагу, 234 виступили проти, а 23 утрималися.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Згідно з новими правилами, іноземці тепер можуть претендувати на громадянство Німеччини вже після п'яти років перебування в країні, замість попереднього восьмирічного терміну.

Ще швидше, за три роки, можна отримати громадянство за наявності "особливих інтеграційних досягнень", таких як визначні успіхи у навчанні, кар'єрі чи волонтерській діяльності. Також передбачено можливість збереження первісного громадянства.

Окремо зазначається, що до 2025 року багато українських біженців, які перебувають у Німеччині, зможуть подати заяву на громадянство, якщо їхній статус тимчасового захисту буде продовжено.

Діти, народжені від іноземних батьків у Німеччині, автоматично отримуватимуть громадянство, якщо один із батьків законно проживав у країні протягом п'яти років, на відміну від раніше необхідних восьми років.

Поправка до закону про антисемітизм

Додатково вводиться поправка щодо антисемітизму, що вимагає від кандидатів на громадянство визнати "особливу історичну відповідальність Німеччини за злочини націонал-соціалістського режиму та його наслідки, зокрема за захист єврейської громади".

Очікується, що зміни набудуть чинності за три місяці після офіційного опублікування закону, що, ймовірно, відбудеться 1 квітня.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський схвально поставився до впровадження ідеї множинного громадянства в Україні. Але при цьому він заявив, що з цього приводу є нюанси, проте які саме, не уточнив.

Крім того, Президент Молдови Мая Санду позбавила громадянства голову Партії регіонів Молдови та голову Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна. Він підтримує війну в Україні та волонтерить для російських солдатів.