Пострадавшие в результате обстрела Броваров

Спасатель при пожаре. Фото: РБК-Украина

В результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожков в среду, 8 мая.

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Как сообщил Сапожков, в результате обстрела пострадали два человека. Это женщина, 1962 года рождения и мужчина, 1990 года.

Сообщение Игоря Сапожкова в Telegram

Известно, что их отправили в больницу в стрессовом состоянии и с повреждениями конечностей.

Как сообщалось ранее, РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок.

Также во время воздушной тревоги ночью, 8 мая, Россия снова обстреляла Харьков .