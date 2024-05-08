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Ночной обстрел Украины — в Броварах сообщили о пострадавших

8 мая 2024 08:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Пострадавшие в результате обстрела Броваров
Спасатель при пожаре. Фото: РБК-Украина
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожков в среду, 8 мая.

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Как сообщил Сапожков, в результате обстрела пострадали два человека. Это женщина, 1962 года рождения и мужчина, 1990 года.

Сапожков
Сообщение Игоря Сапожкова в Telegram

Известно, что их отправили в больницу в стрессовом состоянии и с повреждениями конечностей.

Как сообщалось ранее, РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок.

Также во время воздушной тревоги ночью, 8 мая, Россия снова обстреляла Харьков .

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Бровары
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