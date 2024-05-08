Пострадавшие в результате обстрела Броваров

Ночной обстрел Украины — в Броварах сообщили о пострадавших
В результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в Броварах произошел пожар. Травмированы два человека, их отправили в больницу.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожков в среду, 8 мая.
Кто пострадал в Броварах после ночной атаки окупантов
Как сообщил Сапожков, в результате обстрела пострадали два человека. Это женщина, 1962 года рождения и мужчина, 1990 года.
Известно, что их отправили в больницу в стрессовом состоянии и с повреждениями конечностей.
Как сообщалось ранее, РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок.
Также во время воздушной тревоги ночью, 8 мая, Россия снова обстреляла Харьков .
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