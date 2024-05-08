Постраждалі внаслідок обстрілу Броварів

Нічний обстріл України — у Броварах повідомили про постраждалих
8 травня 2024 08:20
Рятувальник під час пожежі. Фото: РБК-Україна
Внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталась пожежа. Травмовано двоє людей, їх відправили в лікарню.
Про це у Telegram повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожков у середу, 8 травня.
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Як повідомив Сапожков, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Це жінка, 1962 року народження та чоловік, 1990 року.
Наразі відомо, що їх відправили до лікарні у стресовому стані та з пошкодженнями кінцівок.
Як повідомлялось раніше, РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина.
Також, під час повітряної тривоги вночі, 8 травня, Росія знову обстріляла Харків.
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