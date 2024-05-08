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Нічний обстріл України — у Броварах повідомили про постраждалих

8 травня 2024 08:20
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Постраждалі внаслідок обстрілу Броварів
Рятувальник під час пожежі. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Броварах сталась пожежа. Травмовано двоє людей, їх відправили в лікарню.

Про це у Telegram повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожков у середу, 8 травня.

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Як повідомив Сапожков, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей. Це жінка, 1962 року народження та чоловік, 1990 року.

Повдомлення Сапожкова
Повідомлення Ігора Сапожкова в Telegram

Наразі відомо, що їх відправили до лікарні у стресовому стані та з пошкодженнями кінцівок. 

Як повідомлялось раніше, РФ атакувала об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина.

Також, під час повітряної тривоги вночі, 8 травня, Росія знову обстріляла Харків

обстріли
Бровари
війна в Україні
атака

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