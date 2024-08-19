В Британии усилились экстремистские движения, в том числе сообщества, пропагандирующие ненависть к женщинам

Насильство над жінкою. Ілюстративне фото: pixels.com

В министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что экстремальную мизогонию будут рассматривать как форму экстремизма в соответствии с новыми правительственными планами. В государстве усилилось негативное влияние исламистского и ультраправого экстремизма.

Об этом 18 августа сообщает BBC.

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Иветт Купер, министр внутренних дел, распорядилась пересмотреть стратегию Великобритании по борьбе с экстремизмом, чтобы определить, как лучше противостоять угрозам, представляющим вредные идеологии.

Анализ будет рассматривать ненависть к женщинам как одну из идеологических тенденций, которая, по словам правительства, набирает обороты. Иветт Купер сказала, что наблюдается рост экстремизма "как в Интернете, так и на наших улицах", что "разрушает саму структуру наших сообществ и нашей демократии".

Все внимание теперь будет сосредоточено на росте исламистского и ультраправого экстремизма в Великобритании, а также более широким идеологическим тенденциям, включая крайнее женоненавистничество или убеждения, которые подпадают под более широкие категории, такие как насилие.

Это не первый раз, когда правительство рассматривает мизогонию как форму экстремизма. В течение нескольких лет существует беспокойство вокруг "Incel Culture", онлайн-движения преимущественно молодых мужчин, которые называют себя "непроизвольно безбрачными" и обвиняют женщин и "альфа-самцов" в своих проблемах.