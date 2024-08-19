В Британії посилились екстремістські рухи, в тому числі спільноти, що пропагандують ненависть до жінок

Насильство над жінкою. Ілюстративне фото: pixels.com

У міністерстві внутрішніх справ Великобританії заявили, що екстремальне мізогінство буде розглядатися як форма екстремізму згідно з новими урядовими планами. У державі посилився негативний вплив ісламістського та ультраправого екстремізму.

Про це 18 серпня повідомляє BBC.

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Іветт Купер, міністр внутрішніх справ, розпорядилася переглянути стратегію Великобританії з боротьби з екстремізмом, щоб визначити, як найкраще протистояти загрозам, які становлять шкідливі ідеології.

Аналіз розглядатиме ненависть до жінок як одну з ідеологічних тенденцій, яка, за словами уряду, набирає обертів. Іветт Купер сказала, що спостерігається зростання екстремізму "як в Інтернеті, так і на наших вулицях", що "руйнує саму структуру наших спільнот і нашої демократії".

Вся увага тепер буде зосереджена на зростанні ісламістського та ультраправого екстремізму у Великій Британії, а також ширшим ідеологічним тенденціям, включно з крайнім женоненависництвом або переконаннями, які підпадають під більш широкі категорії, такі як насильство.

Це не перший раз, коли уряд розглядає мізогінію як форму екстремізму.

Протягом кількох років існує занепокоєння навколо "Incel Culture", онлайн-руху переважно молодих чоловіків, які називають себе "мимовільно безшлюбними" та звинувачують жінок та "альфа-самців" у своїх проблемах.