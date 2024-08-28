Волонтеров не касаются ограничения в 150 тысяч гривен в месяц, утверждают в Нацбанке

Нацбанк ограничивает переводы в 150 тысяч гривен — в НБУ объяснили, как это повлияет на волонтеров
Ограничение переводов средств в максимальной сумме 150 тысяч гривен ежемесячно не повлияет на деятельность украинских волонтеров. Нацбанк сейчас вместе с волонтерами проводит консультации по этой теме, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Об этом сообщает Telegram-канал Мы Украина.
Как НБУ решит проблему перечисления денег волонтерам
По его словам, усиленная коммуникация с волонтерской средой позволила идентифицировать все проблемные зоны. Сейчас идет соответствующая коммуникация, исследуются все вопросы.
"Мы откалибровали наше решение и на сегодняшний день я могу утверждать, что наше ограничение никоим образом не повлияет на волонтерскую среду и не уменьшит их возможности по проведению сборов", — отметил глава Национального банка.
Какие ограничения вводит Нацбанк
С 1 октября Нацбанк устанавливает предел в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту". Лимит вводится на полгода и действует только на исходящие переводы по всем счетам, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
Ограничение не применяется:
- к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением;
- лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму ограничения;
- при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;
- по переводам юридических лиц;
- по операциям по реквизитам IBAN.
Читайте Новини.LIVE!