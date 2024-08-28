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Нацбанк ограничивает переводы в 150 тысяч гривен — в НБУ объяснили, как это повлияет на волонтеров

28 августа 2024 01:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Волонтеров не касаются ограничения в 150 тысяч гривен в месяц, утверждают в Нацбанке
Военный волонтер. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Ограничение переводов средств в максимальной сумме 150 тысяч гривен ежемесячно не повлияет на деятельность украинских волонтеров. Нацбанк сейчас вместе с волонтерами проводит консультации по этой теме, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Об этом сообщает Telegram-канал Мы Украина.

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По его словам, усиленная коммуникация с волонтерской средой позволила идентифицировать все проблемные зоны. Сейчас идет соответствующая коммуникация, исследуются все вопросы.

"Мы откалибровали наше решение и на сегодняшний день я могу утверждать, что наше ограничение никоим образом не повлияет на волонтерскую среду и не уменьшит их возможности по проведению сборов", — отметил глава Национального банка.

Какие ограничения вводит Нацбанк

С 1 октября Нацбанк устанавливает предел в 150 000 грн в месяц для переводов "с карты на карту". Лимит вводится на полгода и действует только на исходящие переводы по всем счетам, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Ограничение не применяется:

  • к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением;
  • лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму ограничения;
  • при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке;
  • по переводам юридических лиц;
  • по операциям по реквизитам IBAN.

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