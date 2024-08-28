Волонтерів не стосуються обмеження у 150 тисяч гривень на місяць, стверджують у Нацбанку

Військовий волонтер. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Обмеження переказів коштів у максимальній сумі 150 тисяч гривень щомісячно не має вплинути на діяльність українських волонтерів. Нацбанк зараз разом з волонтерами проводить консультації на цю тему, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Про це повідомляє Telegram-канал Ми Україна.

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За його словами, посилена комунікація з волонтерським середовищем дозволила ідентифікувати усі проблемні зони. Зараз триває відповідна комунікація, досліджуються всі питання.

"Ми відкалібрували наше рішення і на сьогодні я можу стверджувати, що наше обмеження жодним чином не вплине на волонтерське середовище і не зменшить їхні можливості щодо проведення зборів", – зазначив голова Національного банку.

Які обмеження вводить Нацбанк

З 1 жовтня Нацбанк встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів "з карти на карту". Ліміт запроваджується на пів року і діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Обмеження не застосовується: