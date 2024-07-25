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НАТО отреагировало на взрыв российского БпЛА в Румынии

25 июля 2024 21:45
Валерия Барановская - редактор
Взрыв российского беспилотника в Румынии – реакция НАТО
Заседание НАТО. Фото: nato.int
Валерия Барановская - редактор

Ночью 24 июля российский беспилотник пересек границу с Румынией и взорвался вблизи населенного пункта, находящегося недалеко от Украины. В НАТО обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки там не увидели.

Об этом сообщило издание Sky News в четверг, 25 июля.

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Во время ночной атаки России на Одесскую область 24 июля вражеский БпЛА пересек границу и разразился на территории Румынии. После обнаружения "обломков беспилотника" в НАТО отметили, что нет доказательств умышленной атаки.

"Нет никаких признаков умышленного нападения на территорию НАТО", — заявил спикер Альянса.

В то же время в Альянсе сообщили, что этот инцидент указывает на "безответственные и потенциально опасные" случаи вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Румынии.

По словам спикера, в последние дни НАТО усилило меры мониторинга и наблюдения, включая воздушное патрулирование.

"Хотя НАТО не располагает информацией, которая указывала бы на умышленное нападение России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", — подчеркнул спикер.

Мы писали, что в Румынии подтвердили падение обломков русского беспилотника на их территории.

Напомним, что в преддверии Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием ударных беспилотников.

НАТО Румыния война в Украине Россия беспилотник

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