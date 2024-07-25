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НАТО відреагувало на вибух російського БпЛА в Румунії

25 липня 2024 21:45
Валерія Барановська - редактор
Вибух російського безпілотника в Румунії — реакція НАТО
Засідання НАТО. Фото: nato.int
Валерія Барановська - редактор

Вночі 24 липня російський безпілотник перетнув кордон з Румунією та вибухнув поблизу населеного пункту, що знаходиться неподалік з Україною. У НАТО звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки там не побачили.

Про це повідомило видання Sky News у четвер, 25 липня.

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Під час нічної атаки Росії на Одещину 24 липня ворожий БпЛА перетнув кордон і вибухнув та території Румунії. Після виявлення "уламків безпілотника" у НАТО зазначили, що немає доказів навмисної атаки.

"Немає жодних ознак навмисного нападу на територію НАТО", — заявив речник Альянсу.

Водночас в Альянсі повідомили, що цей інцидент вказує на "безвідповідальні і потенційно небезпечні" випадки вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії.

За словами речника, останніми днями НАТО посилило заходи моніторингу та спостереження, включаючи повітряне патрулювання.

"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", — наголосив речник.

Ми писали, що у Румунії підтвердили падіння уламків російського безпілотника на їх території.

Нагадаємо, що напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням ударних безпілотників.

НАТО Румунія війна в Україні Росія безпілотник

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