Бойцы штурмового подразделения. Фото: Легион "Свобода России"

Военные добровольческого корпуса "Свобода России", поддерживающего Украину в борьбе с захватчиками, призвали жителей Курской области передавать данные по технике РФ.

Об этом легион "Свобода России" сообщил в Telegram в пятницу, 9 августа.

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Обращение ЛСР к жителям Курской области

Как отметили в легионе "Свобода России", на 800 кв. км освобожденной территории РФ ни в одном населенном пункте не повторился "бучанский сценарий".

"Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные Путину с просьбой "помочь". Плохие новости: Путин вам не поможет. Как не помог жителям Белгорода, Орска, Бурятии и других районов, откуда ему систематически поступают такие обращения", — говорится в сообщении.

В ЛСР порекомендовать брать пример с российского пропагандистского издания ТАСС, которое сняло перемещение техники, и отправлять данные о местах расположения, передвижения техники и другую имеющуюся информацию.