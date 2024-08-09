Легион Свобода России призвал жителей Курской области помочь обнаруживать военную технику РФ

Наступление на Курскую область — легион "Свобода России" обратился с призывом к местному населению
Военные добровольческого корпуса "Свобода России", поддерживающего Украину в борьбе с захватчиками, призвали жителей Курской области передавать данные по технике РФ.
Об этом легион "Свобода России" сообщил в Telegram в пятницу, 9 августа.
Обращение ЛСР к жителям Курской области
Как отметили в легионе "Свобода России", на 800 кв. км освобожденной территории РФ ни в одном населенном пункте не повторился "бучанский сценарий".
"Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные Путину с просьбой "помочь". Плохие новости: Путин вам не поможет. Как не помог жителям Белгорода, Орска, Бурятии и других районов, откуда ему систематически поступают такие обращения", — говорится в сообщении.
В ЛСР порекомендовать брать пример с российского пропагандистского издания ТАСС, которое сняло перемещение техники, и отправлять данные о местах расположения, передвижения техники и другую имеющуюся информацию.
Читайте Новини.LIVE!