Легіон Свобода Росії закликав жителів Курської області допомогти виявляти військову техніку РФ

Бійці штурмового підрозділу. Фото: Легіон "Свобода Росії"

Військові добровольчого корпусу "Свобода Росії", який підтримує Україну у боротьбі із загарбниками, закликали жителів Курської області передавати дані щодо техніки РФ.

Про це легіон "Свобода Росії" повідомив в Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Звернення ЛСР до жителів Курської області

Як зазначили у легіоні "Свобода Росії", на 800 кв. км звільненої території РФ в жодному населеному пункті не повторився "бучанський сценарій".

"Мирні жителі не лежать вже остиглі біля доріг, а записують чолобитні Путіну з проханням "допомогти". Погані новини: Путін вам не допоможе. Як не допоміг жителям Бєлгорода, Орська, Бурятії та інших районів, звідки йому систематично надходять такі звернення", — йдеться в повідомленні.

У ЛСР порекомендувати брати приклад із російського пропагандистського видання ТАСС, яке зняло переміщення техніки, та відправляти дані про місця розташування, пересування техніки та іншу наявну інформацію.