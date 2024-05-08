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Последствия обстрела РФ — в Минэнерго предупредили об отключении света в Украине

8 мая 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Последствия обстрела РФ — в Минэнерго предупредили об отключении света в Украине
Энергетики устраняют последствия после обстрелов. Фото: Минэнерго
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве энергетики предупредили украинцев о возможных отключениях электроэнергии для промышленных потребителей в период с 18:00 до 23:00. Причина — очередная российская атака на энергетические объекты.

Об этом сообщает Минэнерго.

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"После очередной массированной атаки на энергосистему (в частности, на объекты генерации) сегодня возможно применение ограничений для промышленных потребителей в период с 18 до 23 часов", — написали в Минэнерго, предупреждая об отключении электричества для промышленных потребителей.

Там добавили, что ограничения электричества для бытовых потребителей пока не планируются, за исключением Харьковщины.

В ведомстве еще раз призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

"Министерство энергетики в очередной раз обращается к гражданам с просьбой бережно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00). Это позволит не ограничивать потребление бытовым потребителям", — написали в Минэнерго.

Обстрел энергетики 8 мая
Скриншот

 

Напомним, РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.

война
россияне
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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