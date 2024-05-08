Последствия обстрела РФ — в Минэнерго предупредили об отключении света в Украине
В Министерстве энергетики предупредили украинцев о возможных отключениях электроэнергии для промышленных потребителей в период с 18:00 до 23:00. Причина — очередная российская атака на энергетические объекты.
Об этом сообщает Минэнерго.
Возможны отключения света в Украине.
"После очередной массированной атаки на энергосистему (в частности, на объекты генерации) сегодня возможно применение ограничений для промышленных потребителей в период с 18 до 23 часов", — написали в Минэнерго, предупреждая об отключении электричества для промышленных потребителей.
Там добавили, что ограничения электричества для бытовых потребителей пока не планируются, за исключением Харьковщины.
В ведомстве еще раз призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.
"Министерство энергетики в очередной раз обращается к гражданам с просьбой бережно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00). Это позволит не ограничивать потребление бытовым потребителям", — написали в Минэнерго.
Напомним, РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.
Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.
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