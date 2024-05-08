Наслідки обстрілу РФ — в Міненерго попередили про відключення світла в Україні

Енергетики ліквідовують наслідки після обстрілів. Фото: Міненерго

У Міністерстві енергетики попередили українців про можливі відключення електроенергії для промислових споживачів у період з 18:00 до 23:00. Причина — чергова російська атака на енергетичні об'єкти.

Про це повідомляє Міненерго.

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"Після чергової масованої атаки на енергосистему (зокрема, на об’єкти генерації) сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ї до 23-ї години", — написали в Міненерго, попереджаючи про відключення електрики для промислових споживачів.

Там додали, що обмежень електрики для побутових споживачів поки не плануються, за винятком Харківщини.

У відомстві вкотре закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

"Міністерство енергетики вкотре звертається до громадян з проханням ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00). Це дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам", — написали в Міненерго.

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Нагадаємо, РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.