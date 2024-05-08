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Наслідки обстрілу РФ — в Міненерго попередили про відключення світла в Україні

8 травня 2024 11:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Наслідки обстрілу РФ — в Міненерго попередили про відключення світла в Україні
Енергетики ліквідовують наслідки після обстрілів. Фото: Міненерго
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві енергетики попередили українців про можливі відключення електроенергії для промислових споживачів у період з 18:00 до 23:00. Причина — чергова російська атака на енергетичні об'єкти. 

Про це повідомляє Міненерго. 

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"Після чергової масованої атаки на енергосистему (зокрема, на об’єкти генерації) сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ї до 23-ї години", — написали в Міненерго, попереджаючи про відключення електрики для промислових споживачів. 

Там додали, що обмежень електрики для побутових споживачів поки не плануються, за винятком Харківщини. 

У відомстві вкотре закликали українців споживати електроенергію ощадливо. 

"Міністерство енергетики вкотре звертається до громадян з проханням ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00). Це дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам", — написали в Міненерго. 

Обстріл енергетики 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, РФ атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.

війна
росіяни
обстріли
окупанти
війна в Україні

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