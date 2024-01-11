Нардепу Дубинскому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей

Нардеп Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу Александру Дубинскому, которого подозревают в госизмене, сегодня, 11 января. Депутат будет находиться под стражей до 13 февраля.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Продолжение меры пресечения для Дубинского

Стало известно, что Дубинский будет содержаться под стражей до 13 февраля без возможности внесения залога.

В настоящее время политик находится в больнице следственного изолятора. Недавно ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита. На заседании суда Дубинский присутствовал онлайн, находясь на больничной койке.

Трансляция выступления Александра Дубинского на заседании. Фото: Суспільне

Во время своей речи нардеп заявил, что не был обнаружен ни один факт его участия в какой-либо преступной организации, подтверждающей государственную измену.

По его словам, продление для него меры пресечения построено на политических причинах.

"Отправка меня в СИЗО была исключительно актом политической мести, чтобы я прекратил критику высших должностных лиц государства, в частности, в своих социальных сетях", — заявил на суде Дубинский.

Напомним, нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.

Также мы писали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.

Добавим, суд оставил по-прежнему апелляционную жалобу народного депутата Александра Дубинского о содержании его под стражей. Его подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.