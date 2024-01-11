Нардепу Дубинскому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения нардепу Александру Дубинскому, которого подозревают в госизмене, сегодня, 11 января. Депутат будет находиться под стражей до 13 февраля.
Об этом сообщает Суспільне.
Продолжение меры пресечения для Дубинского
Стало известно, что Дубинский будет содержаться под стражей до 13 февраля без возможности внесения залога.
В настоящее время политик находится в больнице следственного изолятора. Недавно ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита. На заседании суда Дубинский присутствовал онлайн, находясь на больничной койке.
Во время своей речи нардеп заявил, что не был обнаружен ни один факт его участия в какой-либо преступной организации, подтверждающей государственную измену.
По его словам, продление для него меры пресечения построено на политических причинах.
"Отправка меня в СИЗО была исключительно актом политической мести, чтобы я прекратил критику высших должностных лиц государства, в частности, в своих социальных сетях", — заявил на суде Дубинский.
Напомним, нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.
Также мы писали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.
Добавим, суд оставил по-прежнему апелляционную жалобу народного депутата Александра Дубинского о содержании его под стражей. Его подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
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