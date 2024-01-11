Нардепу Дубінському суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якого підозрюють у держзраді, сьогодні, 11 січня. Депутат перебуватиме під вартою до 13 лютого включно.

Про це повідомляє Суспільне.

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Продовження запобіжного заходу для Дубінського

Стало відомо, що Дубінський перебуватиме під вартою до 13 лютого без можливості внесення застави.

Зараз політик перебуває в лікарні слідчого ізолятора. Нещодавно йому зробили операцію через запалення апендициту. На засіданні суду Дубінський був присутній онлайн, перебуваючи на лікарняному ліжку.

Трансляція виступу Олександра Дубінського на засіданні. Фото: Суспільне

Під час своєї промови нардеп заявив, що не виявлено жодного факту його участі в будь-якій злочинній організації, що підтверджує державну зраду.

За його словами, продовження для нього запобіжного заходу побудоване на політичних причинах.

"Відправка мене в СІЗО було виключно актом політичної помсти, щоб я припинив критику вищих посадових осіб держави, зокрема, у своїх соціальних мережах", — заявив на суді Дубінський.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик.

Також ми писали, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Додамо, суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.