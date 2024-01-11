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Нардепу Дубінському суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

11 січня 2024 18:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нардепу Дубінському суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському, якого підозрюють у держзраді, сьогодні, 11 січня. Депутат перебуватиме під вартою до 13 лютого включно.

Про це повідомляє Суспільне.

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Продовження запобіжного заходу для Дубінського

Стало відомо, що Дубінський перебуватиме під вартою до 13 лютого без можливості внесення застави.

Зараз політик перебуває в лікарні слідчого ізолятора. Нещодавно йому зробили операцію через запалення апендициту. На засіданні суду Дубінський був присутній онлайн, перебуваючи на лікарняному ліжку.

Трансляція виступу Олександра Дубінського на засіданні
Трансляція виступу Олександра Дубінського на засіданні. Фото: Суспільне

Під час своєї промови нардеп заявив, що не виявлено жодного факту його участі в будь-якій злочинній організації, що підтверджує державну зраду.

За його словами, продовження для нього запобіжного заходу побудоване на політичних причинах. 

"Відправка мене в СІЗО було виключно актом політичної помсти, щоб я припинив критику вищих посадових осіб держави, зокрема, у своїх соціальних мережах", — заявив на суді Дубінський.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик. 

Також ми писали, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Додамо, суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. 

суд
в'язниця
Україна
Олександр Дубінський

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