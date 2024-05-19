Мария Мезенцева вышла замуж за Юрия Федоренко

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Народный депутат от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева вышла замуж. Ее избранником стал военный командир подразделения "Ахиллес" и депутат Киевского горсовета Юрий Федоренко.

Об этом Мария Мезенцева сообщила в Instagram в воскресенье, 19 мая.

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На фото, которыми поделилась нардеп, она позирует в белом свадебном платье, а ее муж — в парадной форме с отличиями.

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

"Любовь Победит", — написала она.

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Также Мезенцева отметила, что событие произошло еще 24 апреля.

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Что известно о Марии Мезенцевой

Мария Сергеевна Мезенцева родилась 10 декабря 1989 года в Харькове. Она является украинским политическим деятелем. Народный депутат Украины девятого созыва.

С 2008 по 2010 год — помощник юриста в ООО "Земельный Эксклюзив" (юридическая фирма), г. Харьков. 2011 год — стажировка в Верховной Раде Украины. С 2012 по 2013 год — стажировка в Европарламенте, Парламентской ассамблее Организации Объединенных Наций. С 2014 по 2015 год — стажировка в Бизнес Совете Украины ЕС в Брюсселе. С 2016 года — физическое лицо-предприниматель.

С февраля по июль 2015 года работала менеджером соответствию в Альянсе европейских консерваторов и реформистов, г. Брюссель, Бельгия. Была лоббисткой по украинским вопросам в Европейском парламенте.

В 2015 году избрана депутатом Харьковского горсовета седьмого созыва. Член постоянной комиссии по международному сотрудничеству, инвестициям, спортивным и имиджевым проектам. Член депутатской фракции "Объединение "Самопомощь". Беспартийная.

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", избрана на парламентских выборах 2019 года.

Мезенцева является соавтором законопроекта об обращении наркотических веществ.

Юрий Федоренко — что о нем известно

Федоренко Юрий Сергеевич родился 26 апреля 1991 года в с. Носачев Черкасской области. Он является украинским политиком, правозащитником, общественным деятелем и военным.

С 2009 по 2015 год проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины в должности старшего инструктора по рукопашному бою роты специального назначения. В 2014=2015 годах принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, где получил ранения и был списан как ограниченно-пригодный.

С 2016 года — частный предприниматель.

В 2017 году окончил с отличием Национальную академию внутренних дел по специальности правоведение.

В 2021 году окончил Университет государственной фискальной службы Украины по направлению публичное управление и администрирование.

С 2020 года по настоящее время исполняет обязанности депутата Киевского городского совета.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину отстаивал территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе 112-й бригады 128-го батальона Территориальной обороны ВСУ в должности командира четвертой роты.

9 февраля 2023 года Юрий Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес").

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