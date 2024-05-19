Марія Мезенцева вийшла заміж за Юрія Федоренка

Нардепка від "Слуги народа" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Народна депутатка від партії "Слуга народа" Марія Мезенцева вийшла заміж. Її обранцем став військовий, командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко.

Про це Марія Мезенцева повідомила в Instagram у неділю, 19 травня.

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На фото, якими поділилась нардепка, вона позує у білий обтислий весільній сукні, а її чоловік — у парадній формі з відзнаками.

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

"Любов Переможе", — написала вона.

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Також Мезенцева зазначила, що подія відбулася ще 24 квітня.

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Що відомо про Марію Мезенцеву

Марія Сергіївна Мезенцева народилася 10 грудня 1989 року у Харкові. Вона є українською політичною діячкою. Народний депутат України дев'ятого скликання.

З 2008 по 2010 рік — помічник юриста в ТОВ "Земельний Ексклюзив" (юридична фірма), м. Харків. 2011 рік — стажування у Верховній Раді України. З 2012 по 2013 рік — стажування в Європарламенті, Парламентській асамблеї Організації Об'єднаних Націй. З 2014 по 2015 рік — стажування у Бізнес Раді Україна ЄС у Брюсселі. З 2016 року — фізична особа-підприємець.

З лютого по липень 2015 року працювала менеджером з відповідності в Альянсі європейських консерваторів та реформістів, м. Брюссель, Бельгія. Була лобісткою з українських питань в Європейському парламенті.

У 2015 році обрана депутатом Харківської міськради сьомого скликання. Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів. Член депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч". Безпартійна.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", обрана на парламентських виборах 2019 року.

Мезенцева є співавтором законопроєкту про обіг наркотичних речовин.

Юрій Федоренко — що про нього відомо

Федоренко Юрій Сергійович народився 26 квітня 1991 року у с. Носачів Черкаської області. Він є українським політиком, правозахисником, громадським діячем та військовим.

З 2009 по 2015 рік — проходив військову службу за контрактом в Національній гвардії України на посаді старшого інструктора з рукопашного бою роти спеціального призначення. У 2014-2015 роках брав участь у антитерористичній операції на сході України, де отримав поранення і був списаний як обмежено-придатний.

З 2016 року — приватний підприємець.

У 2017 році закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

У 2021 році закінчив Університет державної фіскальної служби України за напрямком публічне управління та адміністрування.

З 2020 року по даний час виконує обов'язки депутата Київської міської ради.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну боронив територіальну цілісність та недоторканність України у складі 112-ї бригади 128-го батальйону Територіальної оборони ЗСУ на посаді командира четвертої роти.

9 лютого 2023 року Юрій Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес").

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