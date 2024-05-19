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Нардепка від "Слуги народа" вийшла заміж за депутата Київради — що відомо

19 травня 2024 18:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Марія Мезенцева вийшла заміж за Юрія Федоренка
Нардепка від "Слуги народа" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка від партії "Слуга народа" Марія Мезенцева вийшла заміж. Її обранцем став військовий, командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко.

Про це Марія Мезенцева повідомила в Instagram у неділю, 19 травня.

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Весілля Мезенцевої та Федоренка

На фото, якими поділилась нардепка, вона позує у білий обтислий весільній сукні, а її чоловік — у парадній формі з відзнаками.

Весілля Мезенцової та Федоренка
Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168
Нардепка вийшла заміж за депутата Київради
Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

"Любов Переможе", — написала вона.

Нардепка від "Слуги народа" вийшла заміж за депутата Київської міської ради
Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Також Мезенцева зазначила, що подія відбулася ще 24 квітня.

Весілля Марії Мезенцової та Юрія Федоренка
Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168
Марія Мезенцева та Юрій Федоренко
Нардепка від "Слуги народу" Марія Мезенцева та депутат Київради Юрій Федоренко. Фото: instagram.com/ze.maria.168

Що відомо про Марію Мезенцеву

Марія Сергіївна Мезенцева народилася 10 грудня 1989 року у Харкові. Вона є українською політичною діячкою. Народний депутат України дев'ятого скликання.

З 2008 по 2010 рік — помічник юриста в ТОВ "Земельний Ексклюзив" (юридична фірма), м. Харків. 2011 рік — стажування у Верховній Раді України. З 2012 по 2013 рік — стажування в Європарламенті, Парламентській асамблеї Організації Об'єднаних Націй. З 2014 по 2015 рік — стажування у Бізнес Раді Україна ЄС у Брюсселі. З 2016 року — фізична особа-підприємець.

З лютого по липень 2015 року працювала менеджером з відповідності в Альянсі європейських консерваторів та реформістів, м. Брюссель, Бельгія. Була лобісткою з українських питань в Європейському парламенті.

У 2015 році обрана депутатом Харківської міськради сьомого скликання. Член постійної комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестицій, спортивних та іміджевих проєктів. Член депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч". Безпартійна.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", обрана на парламентських виборах 2019 року. 

Мезенцева є співавтором законопроєкту про обіг наркотичних речовин.

Юрій Федоренко — що про нього відомо

Федоренко Юрій Сергійович народився 26 квітня 1991 року у с. Носачів Черкаської області. Він є українським політиком, правозахисником, громадським діячем та військовим.

З 2009 по 2015 рік — проходив військову службу за контрактом в Національній гвардії України на посаді старшого інструктора з рукопашного бою роти спеціального призначення. У 2014-2015 роках брав участь у антитерористичній операції на сході України, де отримав поранення і був списаний як обмежено-придатний.

З 2016 року — приватний підприємець.

У 2017 році закінчив з відзнакою Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.

У 2021 році закінчив Університет державної фіскальної служби України за напрямком публічне управління та адміністрування.

З 2020 року по даний час виконує обов'язки депутата Київської міської ради.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну боронив територіальну цілісність та недоторканність України у складі 112-ї бригади 128-го батальйону Територіальної оборони ЗСУ на посаді командира четвертої роти.

9 лютого 2023 року Юрій Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес").

Нагадаємо, відома українська акторка Катерина Кістень, яка зіграла роль Світлани Сахно у серіалі "Слуга народу", поділилася подробицями особистого життя. Зірка натякнула на майбутнє весілля з іноземцем.

Також український актор, колишній телеведучий проєкту "ЖВЛ" Богдан Юсипчук освідчився своїй коханій. Учасник багатьох конкурсів краси влаштував романтичний сюрприз співачці Вероніці Герцог-Соболевій в Таїланді. 

Київ
Харків
Слуга народу
весілля
місцеві депутати

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