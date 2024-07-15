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Нардеп Задорожный был исключен из партии "Слуга народа" — что он натворил

15 июля 2024 23:56
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Николая Задорожного исключили из партии "Слуга народа" — подробности
Народный депутат Николай Задорожный. Фото: facebook.com. mykola.zadrozhnij
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины Николай Задорожный был исключен из партии "Слуга народа". Политика подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Об этом "Слуга народа" сообщила в Facebook в понедельник, 15 июля.

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Задорожного исключили из партии

"15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожного. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", — отметили депутаты.

В чем подозревают Николая Задорожного
Скриншот сообщения с Facebook-страницы "Слуги народа"

Представитель партии Юлия Палийчук сообщила, что также приостановили членство Задорожного в парламентской фракции политсилы. По ее словам, фракция осуждает коррупцию и считает, что все прибегающие к ней должны быть наказаны. Также там выступают за полное и объективное расследование инцидента, причастным к которому может быть Задорожный. Если его вину докажут, он должен понести ответственность по закону.

"На время расследования членство Николая Задорожного во фракции будет приостановлено, а также он будет исключен из состава парламентской ВСК, в которой он работает", — подчеркнула Палийчук.

Почему Николая Задорожного исключили из партии "Слуга народа"
Скриншот сообщения из Telegram-канала Юлии Палийчук

В чем подозревают Задорожного

По данным Специальной антикоррупционной прокуратуры, Задорожный подозревается в вымогательстве 3,4 млн грн. В марте 2024 года он требовал взятку у главы сельсовета в Сумской области за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе. Задорожный, как утверждают НАБУ и САП, требовал 10% суммы контракта, и еще 4% для местных правоохранителей.

Ранее Задорожный попал в скандал в ходе встречи с лесниками Сумской области. Он поехал к освобожденному от оккупации Тростянцу в свитере с буквой V, которая является символом российского вторжения.

Другие коррупционные скандалы в Украине

Напомним, что недавно НАПК обнаружило в декларации бывшего начальника отдела таможенного оформления Одесской таможни за 2022 год имущества на миллионы гривен.

Также мы писали, что СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом.

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